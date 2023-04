Publicitātes foto

Kā atmest smēķēšanu jeb kā sākt ceļu no smēķētāja uz nesmēķētāju? Ceļvedis pīpmanim







Reti kurai kaitei kā riska faktors netiek piesaukta smēķēšana un, lai arī ar kādu veselības problēmu apmeklē ārstu, pirmais, par ko mediķis painteresēsies: vai smēķējat? Saņemot piekrītošu atbildi, pilnīgi noteikti ieteiks atmest kaitīgo ieradumu. Ja vien tas būtu tik vienkārši…

Kad esi tirdzniecības centrā vai uz pārgājiena takas un plāno sasniegt kādu konkrētu mērķi, parasti ir pieejama karte ar norādi X – tu atrodies šeit. Ja esi smēķētājs un vēlies atmest šo ieradumu, tev arī var būt nepieciešams ceļvedis. Tātad, ir jāsāk ar to, ka ir jāfiksē sava atrašanās vieta un tad jāvirzās tālāk no orientiera uz orientieri līdz finiša taisnei.

Kā sākt ceļu no smēķētāja uz nesmēķētāju?

Tiek ieteikts vispirms aprēķināt ar smēķēšanu saistītās izmaksas, ar izmaksām saprotot ne tikai monetāros, bet arī veselības un citus zaudējumus, jo smēķēšana ietekmē ne vien maciņu un paša veselību, bet arī tuvinieku un ģimenes saslimstību, ekonomisko stāvokli un visu sabiedrību kopumā.

• Smēķēšana palielina risku saslimt ar daudzām slimībām, tostarp vēzi, sirds un asinsvadu slimībām un hronisku obstruktīvu plaušu slimību. Smēķēšana arī samazina paredzamo dzīves ilgumu.

• Pasīvā smēķēšana nelabvēlīgi ietekmē apkārtējos — ģimenes locekļus, draugus, darba biedrus.

• Cigarešu paciņa maksā apmēram 4,50 eiro. Viens iepakojums dienā reizināts ar 30 dienām vidēji veido 135 eiro mēnesī un aptuveni 1620 eiro gadā – tas ir ievērojams zaudējums ģimenes budžetā.

• Smēķēšana prasa laiku, kas citādi varētu tikt pavadīts strādājot, veltot to ģimenei, hobijiem un citām aktivitātēm.

• E-cigaretēm ir līdzīgas laika un finansiālās izmaksas, lai gan veselības riski nav pilnībā pierādīti, jo tās ir salīdzinoši jaunas. Paredzams, ka nekā veselīga tajās nebūs vis.

Kad jāsāk domāt par atmešanu?

Kāpēc ir tik grūti atmest? Nikotīns atbrīvo dopamīna izsviedi organismā un stimulē sensorus, kas smadzenēs atbild par labsajūtu. Izsmēķējot cigareti, pēc kāda laika atkal nepieciešama nikotīna izraisītā labsajūta. Pakāpeniski laika posms starp abām cigaretēm saīsinās. Ar laiku, ja organismā nav nikotīna devas, tas nonāk abstinences stāvoklī.

Kad sasniedz punktu, kad kaitīgā ietekme ir lielāka nekā ieguvums (pacilātība, enerģijas pieplūdums) no smēķēšanas, un nākas atzīst nikotīna kontroli pār ikdienas dzīvi (neuzsmēķējot nevari turpināt darbu, nespēj savaldīt emocijas), esi sasniedzis punktu, kurā vajadzētu uzsākt atmešanu. Taču lēmums par to ir jāpieņem apzināti un nelokāmi. Iespējams, ka iepriekš esi mēģinājis atmest, piemēram, darot to pēc kāda tuvinieka lūguma, un tas nav izdevies. Tātad – vajadzīga cita motivācija un cits plāns.

Atmešanas plāns

Smēķēšanas atmešana ir nopietns process. Īpaša plāna izstrāde var palīdzēt sagatavoties un sekmīgi izpildīt apņemšanos.

Lūk, daži veiksmīgas atmešanas plāna elementi!

• Apņemieties atmest. Esi apņēmīgs un demonstratīvs. Pastāsti par to savai ģimenei, draugiem, tuviniekiem, visiem, kas būs daļa no atbalsta komandas.

• Izvēlies zīmīgu datumu. 31. maijā tiek atzīmēta ikgadējā Pasaules diena bez tabakas – tas varētu būt labs sākuma punkts. Esi reālistisks un atvēli sev laiku, lai sagatavotos atmešanas plānam.

• Meklē atbalstu. Vari sameklēt kādu, kurš arī vēlētos atmest smēķēšanu. Pievienojies sociālo mediju grupām vai tiešsaistes atbalsta grupai. Apmeklē konsultācijas, kurās var gūt padomus smēķēšanas atmešanai un uzzināt, kā tikt galā ar neizbēgamajām emocionālajām problēmām, kas radīsies atmešanas gaitā.

• Atpazīsti smēķēt vajadzības izraisītājus. Varbūt tā ir braukšana automašīnā, noteiktas darbības veikšana vai stress. Padomā, kā pārvaldīt vai izvairīties no situācijām, kas rada vēlmi uzsmēķēt.

• Rēķinies ar vēlmi uzsmēķēt. Pārdomā, kā šo gribēšanu kontrolēt un novērst abstinences simptomus. Turi pa rokai veselīgas uzkodas, fokusējies uz mērķi, dodies pastaigā vai sazinies ar atbalsta personu.

• Izmanto palīglīdzekļus. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par medikamentiem un citiem līdzekļiem, kas var būt noderīgi smēķēšanas atmešanā.

Kur meklēt palīdzību?

Pirmais un galvenais palīgs būs ārsts, vislabāk, ja tas specializējas narkoloģijā.

Ja kāda iemesla dēļ ārsta vai atkarību speciālista konsultācija nav iespējama, noteikti ir vērts atcerēties par pieejamāko veselības aprūpes vietu – aptieku, kur aprūpi sniedz augsti izglītots specialists – farmaceits. Farmaceita rīcībā ir dažādi bezrecepšu līdzekļi, kas var būt ļoti palīdzīgi smēķēšanas atmešanas gaitā – nikotīna aizstājterapija, piemēram, plāksteri, košļājamā gumija, pastilas vai inhalators. Inhalatora viena aerosola deva atbrīvo 1 mg nikotīna 0,07 ml šķīduma. 1 ml šķīduma satur 13,6 mg nikotīna. Tas ir pieejams ar ogu un mentola garšu. Lietošanas kurss ir 12. nedēļas – tās iedalītas ciklos, kur pēc sešām, četrām nedēļām jāsamazina aerosola lietošanas biežumu. Uzsākot, jālieto tik bieži, cik bieži parasti smēķē, vai tad, kad uznāk vēlme, bet ne biežāk kā reizi 30 minūtēs vai vienā stundā.

Košļājamai gumijai ir pieejamas divas garšas un divi dažādi stiprumi, kas jāizvēlas atbilstoši tam, cik cigaretes parasti dienas laikā tika izsmēķētas.

Plāksteriem tiek piedāvāti trīs stiprumi. Smēķētājiem ar augstu atkarību rekomendē sākt ar 1. soli, lietojot 25 mg /16 h plāksteri vienu reizi dienā, astoņas nedēļas.

Atradināšanās no plākstera jāuzsāk pakāpeniski. Viens 15 mg /16 h plāksteris jālieto vienu reizi dienā divas nedēļas, pēc tam – 10 mg/16 h plāksteri lieto vienu reizi dienā divas nedēļas.

Pieejama ir arī bezrecepšu preparāts tablešu formā ar aktīvo vielu Cytisinum, kas paredzēta smēķēšanas atmešanai. Tabletes jālieto pēc noteiktas shēmas 25 dienas, sākot ar sešām tabletēm dienā.

Pareizāko un piemērotāko terapiju palīdzēs izvēlēties ārsts vai farmaceits.

Farmaceits var sniegt arī pirmo konsultāciju par iespējamo medikamentozo palīdzību (aktīvo vielu bupropion vai varenicline saturošas zāles), noskaidrojot kādus medikamentus jau lieto un vai būs droši iekļaut terapijā arī šos preparātus.

Līdztekus aptiekā iegādājami nomierinoši un nervu sistēmu stiprinoši līdzekļi, tostarp zāļu tējas, kas var būt atbalsts pārmaiņu posmā. Smēķēšanas atmešana rada pamatīgu stresu, tādēļ emocionālajai stabilitātei laba rezultāta sasniegšanā ir milzīga nozīme.

Visbeidzot farmaceits var ieteikt preparātus un tējas veselīgam miegam, ko lietot ikdienā kā nomierinošu līdzekli vai vakaros miega uzlabošanai, piemēram, melatonīnu saturošu vai uz augu bāzes veidotu preparātu. Ja organisms ir noguris, jūtams miega bads, kārdinājums uzpīpēt būs daudzkārt lielāks.

Nezaudēt drosmi!

Cenšoties atmest smēķēšanu, neizdošanās brīdī cilvēki mēdz sevi šaustīt: esmu neveiksminieks un gļēvulis! Šīs domas rada trauksmi, kas var likt atgriezties pie iepriekšējā, labi pārbaudītā stresa “noņēmēja” un spēcīgu emociju pārvarēšanas līdzekļa – cigaretes.

Paturi prātā – pat, ja tomēr gadās uzsmēķēt, viss nav zaudēts!

• Esi saudzīgs pret sevi. Atmest smēķēšanu ir ļoti grūti. Katru gadu mazāk nekā 1 no 10 pieaugušajiem veiksmīgi atmet smēķēšanu. Tomēr ar laiku 60% no tiem, kuri mēģina atmest vairāk nekā vienu reizi, gūst panākumus. Tas nozīmē, ka var mēģināt vairākas reizes bez sevis vainošanas un pašpārmetumiem.

• Rīt būs jauna diena – sāc no jauna!

• Pārskati savu atmešanas plānu. Iespējams, tas būs jāpielāgo un jāapsver citi veidi un palīglīdzekļi mērķa sasniegšanai.

• Sazinies ar savu atbalsta personu vai personām. Gūsti spēku no ģimenes un draugu līdzās būšanas.

“Jebkurā gadījumā lēmumus atmest smēķēšanu ir godājams, parāda tevi kā spēcīgu cilvēku, kurš apzinās savu atkarību un ir gatavs stāties tai pretī. Atceries, ka uz šo mērķi nav viena konkrēta ceļa. Ir daudz iespēju, lai gūtu panākumus,” veiksmi vēlot, teic “Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Turonoka.