Foto: Dainis Bušmanis

Kā iedzīvotājam iespējams iegādāties zaļu elektroenerģiju? Ieteikt





Raivis Šveicars, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Elektroenerģijas ražotājiem ir radusies iespēja iegūt elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus un tālāk tos pārdot vienotā Eiropas tirgū.

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu aprite un tirdzniecība vienotā Eiropas tirgū ir iespējama, pateicoties Eiropas Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmai (EECS), kurai šogad pievienojās arī Latvija. Izmaiņas paredz to, ka no šī gada 1. decembra izcelsmes apliecinājumus izsniegs “Augstsprieguma tīkls” (“AST”), nevis Ekonomikas ministrija.

Vēl līdz šī gada decembrim Latvijā darbojas nacionālās izcelsmes apliecinājumu sistēma, kurā pirmie izcelsmes apliecinājumi tika izsniegti 2012. gada septembrī. Būtiski, ka esošā Latvijas izcelsmes apliecinājumu sistēma nav integrēta EECS, taču saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) direktīvu jebkurā dalībvalstī izsniegtiem izcelsmes apliecinājumiem ir jābūt derīgiem arī jebkurā citā dalībvalstī.

EK direktīva ļauj dalībvalstij noraidīt izcelsmes apliecinājuma atzīšanu, ja tai ir pamatotas aizdomas par izcelsmes apliecinājuma īstumu, tajā ietvertās informācijas precizitāti un ticamību.

Praksē dalībvalsts var atteikties akceptēt noteiktā valstī izdotus izcelsmes apliecinājumus, ja tie nav standartizēti un reģistrēti vienotajā Eiropas Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas “AIB” reģistrā. Šādā situācijā patlaban ir Latvija, un tas ierobežo Latvijā izdoto izcelsmes apliecinājumu tirdzniecību Eiropas tirgū.

Vēlies zaļu elektrību?

“AST” Datu analīzes grupas vadītājs Aigars Sīlis skaidro, ka elektroenerģijas izcelsmes izsekošanas sistēma būtībā nodala fizisko elektroenerģijas plūsmu no elektroenerģijas avota īpašībām.

“Elektroenerģijas īpašības nav nekas vairāk kā informācija par elektroenerģijas izcelsmes vietu, ražošanā izmantoto enerģijas veidu, CO2 emisiju intensitāti vai koģenerācijas gadījumā – kurināmā izmantošanas lietderības koeficientu u.c. kvalitātes rādītājiem.”

Rezultātā elektroenerģijas ražotājs, kurš izmanto atjaunojamos energoresursus vai augstas lietderības koģenerāciju, var izcelsmes apliecinājumu izdevēj­iestādei izdot izcelsmes apliecinājumus par saražoto enerģiju, kas dod iespēju piegādātājiem, kuri paši to neražo no atjaunojamiem energoresursiem, iegādāties atbilstošus izcelsmes apliecinājumus un piegādāt saviem patērētājiem zaļu elektroenerģiju.

Sīlis stāsta, ka, ja elektroenerģijas piegādātāja rīcībā ir elektrostacijas, no kurām daļa ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, tad, balstoties uz izdotajiem izcelsmes apliecinājumiem, piegādātājs savu patērētāju rēķinos var norādīt atbilstošo elektroenerģijas proporciju, kas nāk no atjaunojamiem energoresursiem.

Taču, ja piegādātājs vēlas piegādāt saviem patērētājiem 100% zaļu elektroenerģiju, piegādātājam ir iespēja nopirkt Eiropas izcelsmes apliecinājumu tirgū papildu sertifikātus un tādējādi, neskatoties uz to, ka daļa elektroenerģijas tiek ražota no fosilā kurināmā, piegādāt klientam tikai zaļu elektroenerģiju.

Vajadzēs auditora atzinumu

Būtiski, ka, lai saņemtu izcelsmes apliecinājumu par saražoto elektrību, viens no noteikumiem ir iesniegt “AST” neatkarīga auditora apstiprinātu reģistrēšanas formu, kas apliecina, ka elektrība tiešām ir zaļa. Ražotājiem tas radīs papildu izmaksas, un to kā problēmu norādījis AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” (“EPT”). Sīlis sacīja, ka “AST”, cik vien bija iespējams, centās ņemt vērā “EPT” izteiktās bažas, bet, ņemot vērā EECS un “AIB” prasības, izcelsmes apliecinājuma izdevējiem ir jābūt 100% pārliecībai par visu iesniegto informāciju.

“Rezultātā šobrīd vienīgais no risinājumiem, kuru varēja ieviest, ir neatkarīga un akreditēta auditora atzinums, kas nav vecāks par vienu gadu. Mūsuprāt, izmaksas, ja akreditēts auditors apstiprina mazāku informācijas apjomu, varētu būt mazākas. Pieļaujam, ka, ja būs liels pieprasījums pēc šī pakalpojuma, tas varētu veicināt izmaksu samazinājumu, parādītos jauni akreditēti auditori.”

“AST” pro­gnozē, ka kopumā Latvijā varētu būt ap 20 aktīviem dalībniekiem. Saskaņā ar “AIB” datiem 2018. gadā gan pieprasījums, gan apliecinātas zaļās enerģijas piedāvājums “AIB” valstīs bija rekordliels – tika izsniegti izcelsmes apliecinājumi 654 TWh apmērā un izmantoti 507 TWh apmērā.

Visaktīvāk izcelsmes apliecinājumus 2018. gadā izsniedza Norvēģija (138 TWh), Spānija (103 TWh) un Itālija (92 TWh). Savukārt vislielākais “izlietoto” izcelsmes apliecinājumu skaits bija Spānijā (70 TWh), Zviedrijā (67 TWh) un Norvēģijā (61 TWh).

UZZIŅA

• Izcelsmes apliecinājumu sistēmas pilnveidošanas un integrēšanas vienotajā Eiropas Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmā ieguvumi:

• Elektroenerģijas ražotāji varēs pārdot izcelsmes apliecinājumus likvīdā starptautiskā Eiropas tirgū;

• Elektroenerģijas tirgotāji varēs iegādāties izcelsmes apliecinājumus starptautiskajā tirgū, paplašinot piedāvājamo produktu klāstu un realizējot klientu vēlmi patērēt zaļo elektroenerģiju;

• Elektroenerģijas patērētājiem tiks nodrošināta precīza, droša, patiesa informācija par patērētās elektroenerģijas izcelsmi;

• Regulējošās iestādes varēs efektīvi kontrolēt un auditēt tirgus dalībnieku publicēto informāciju par elektroenerģijas izcelsmi;

• Elektroniskā sistēma nodrošinās nozīmīgu administrēšanas izmaksu ekonomiju gan tirgus dalībniekiem, gan valsts iestādēm.