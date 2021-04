SIA “OM Design” un “Prestol kompozīts” īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Oto Dzenis: “Profesionāļu pasaulē mūs pazīst gandrīz visi, tomēr līdz masveida iepirkumiem pagaidām vēl netiekam. Viens no iemesliem ir tas, ka mūsu lielie konkurenti šajā jomā darbojas jau trīsdesmit vai četrdesmit gadu, bet mūsu vēsture ir tikai desmit gadu ilga.” Foto: Timurs Subhankulovs

Kā Mangaļsalas jahtklubā "Auda" jau desmit gadus mēģina radīt pasaulē labākās sporta laivas







Olafs Zvejnieks, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rīgas Brīvostas teritorijā, Mangaļsalas jahtklubā “Auda” jau desmit gadus notiek mēģinājumi radīt pasaulē labākās sporta laivas.

Airētājs Oto Dzenis 2010. gadā nolēma radīt sporta kanoe laivu, kas būtu labāka par Latvijā tobrīd pieejamajām. Tas gan izrādījies sarežģītāk, nekā sākumā licies, un pagājuši pieci gadi, līdz pašam savā garāžā izdevies radīt kaut ko tādu, kas licies pieņemams. Pa to laiku saprasts, ka ar vienu laivu nekas nav atrisināts – ja grib laivas ražot un tirgot profesionāli, tad vajadzīgs piedāvājuma klāsts – dažādi izmēri un modeļi, kas piemēroti dažāda svara un fiziskās uzbūves atlētiem.

Izaugsmes gadi

Oto Dzenis stāsta, ka pirmie darba gadi bija saistīti ar pašas kompozītu materiālu tehnoloģijas apgūšanu, taču, kad tas bija paveikts, no citiem uzņēmumiem sākuši nākt pieprasījumi izgatavot to vai citu lietu. “Tas notika tā – kad sākām ražot laivas, ar nepieciešamo materiālu iegādi bija diezgan grūti. Lai panāktu labāku cenu, bijām spiesti pirkt lielākus apjomus, nekā mums bija nepieciešams, bet vairumam kompozītu materiālu – sveķiem, līmēm utt. – ir noteikts lietošanas termiņš. Tādēļ bijām spiesti meklēt, kur to visu varētu pārdot vai izmantot. Šajā procesā konstatējām, ka pieprasījums pēc kompozītu materiālu izstrādājumiem ir pietiekami liels, tikai vairākumam uzņēmumu, kam tie nepieciešami, nav pa spēkam nopirkt un izmantot veselas partijas apjomu. Sapratām, ka tā ir tirgus niša, un sākām darboties – gan pārdot pašus kompozītu materiālus, gan arī projektēt un izgatavot citiem nepieciešamas kompozītu materiālu detaļas. Domāju, ka šajā jomā esam vadošais uzņēmums Latvijā.

Sākotnējā iecere bija, ka, darot citus darbus, mēs nopelnīsim naudu sporta laivu būvei, taču praksē ir izrādījies, ka sporta laivu būve šobrīd aizņem tikai 10% no kopējā darbības apjoma, 90% veido kompozīto materiālu tirdzniecība, dažādu citiem pasūtītājiem domātu kompozītu materiālu izstrādājumu projektēšana un radīšana – starp tiem ir bobsleji, kamaniņas, skeletoni, oglekļa šasijas un amortizācijas elementi lidmašīnām, detaļas automašīnām un lokatoru korpusi kuģiem u. tml. Jāpiebilst, ka mums ar klientu meklēšanu nav jānodarbojas gandrīz nekad, klienti paši atrod mūs, lai risinātu savas vajadzības.

Ar laivu un SUP dēļu ražošanu šobrīd nodarbojas SIA “OM Design”, kas strādā ar starptautiski atpazīstamo sporta laivu zīmolu “Prestol”, bet ar kompozītu materiālu tirdzniecību un dažādu kompozītu materiālu priekšmetu izgatavošanu – SIA “Prestol kompozīts”. Šī un nākamā gada mērķis ir mainīt šo proporciju par labu nopietnākai sporta laivu ražošanai, kā arī sakārtot uzņēmuma struktūru. Šobrīd uzņēmumā strādā jau 30 cilvēki.”

Jāpiebilst, ka SUP dēļi jau tuvākajā laikā tiks ražoti ar zīmolu “425pro.com” – šo zīmolu uzņēmums 2020. gada oktobrī atpircis no amerikāņu īpašnieka, tas ir ASV tirgū labi pazīstams sporta SUP dēļu zīmols. 2018. gadā šī zīmola dēļi pasaulē bija trešajā vietā pēc popularitātes sacensībās, taču svaigāku datu nav – pēc minētā gada reitings vairs nav turpināts. “Šī pirkuma loģika bija vienkārša – lai padarītu citu zīmolu atpazīstamu, būtu mārketingā jāiegulda vismaz tikpat daudz, cik maksāja jau pazīstama zīmola nopirkšana,” atzīst Dzenis. “Šobrīd nodarbojamies ar uzņēmuma reorganizāciju – slēdzam ražotni Ķīnā, pārceļam ražošanu uz Latviju un Bali. Jāpiebilst, ka šo pirkumu mums atviegloja tas, ka jau pirms tam ražojām SUP dēļus šī uzņēmuma sporta komandai, pazinām īpašnieku un vadību. Covid-19 krīzes laikā īpašnieks nolēma savas daļas pārdot, mēs bijām pirmie, kam piedāvāja.”

Mērķis – sporta ekipējuma ražošana

“Jau pašā sākumā bija mērķis radīt sporta laivas Latvijai, un tas nav arī mainījies. Lielā mērā tas arī panākts – Latvijas kanoe čempionātos, gan pieaugušo, gan junioru, mūsu laivas ir pārstāvētas visplašāk. Ar smaiļošanas laivām pagaidām tik labi nav gājis – tā kā mūsu uzņēmumā pulcējušies galvenokārt kanoe un kajaku entuziasti, tad pareizo pieeju, lai radītu ideālo smailīti, pagaidām vēl tikai meklējam.

Tiesa gan Latvijas sieviešu smaiļotāju izlase jau brauc ar “Prestol” laivām, bet vīriešu izlasei pagaidām trūkst laivu, kas būtu piemērotas sportistiem ar lielāku svaru. Vēl ar mūsu laivām brauc Kazahstānas izlase, tās izmanto Ukrainā un Kanādā. Mūsu mērķis būtu katru gadu pārdot ap 500 laivām, bet pagaidām mēs pārdodam tikai 200, tādēļ līdz mērķim vēl ejams garš ceļš. Tāpat mērķis būtu saražot un pārdot ap 1000 SUP dēļu gadā.

Atkal jau – šogad sakarā ar ražošanas reorganizāciju un pārvietošanās ierobežojumiem tas nebūs iespējams, taču nākamajā gadā šim mērķim pietuvoties vajadzētu. Domājam pārorientēt SUP dēļu pārdošanu galvenokārt uz Eiropu. Šobrīd mūsu lielākais tirgus ir Francija, taču jāapgūst arī citas valstis. Atšķirībā no lielākajiem konkurentiem, kas orientējas uz dīleru tīkliem, mēs galveno uzsvaru ceram likt uz tirdzniecību internetā,” saka Dzenis.

Lai padarītu “Prestol” par atpazīstamu zīmolu sporta pasaulē, šo gadu laikā ir braukts uz dažādām sporta ekipējuma izstādēm un airēšanas čempionātiem. “Profesionāļu pasaulē mūs pazīst gandrīz visi, tomēr pagaidām līdz masveida iepirkumiem vēl netiekam. Viens no iemesliem ir tas, ka abi mūsu lielie konkurenti – Portugāles “Nelo” un poļu “Plastex” – šajā jomā darbojas jau trīsdesmit vai četrdesmit gadu, bet mūsu vēsture ir tikai desmit gadu ilga.

Viņu iestrādes ar attiecīgo sporta veidu valstu federāciju vadītājiem ir daudz pamatīgākas nekā mūsu. Tieši tādēļ esam šogad sākuši sadarbību ar Starptautisko kanoe federāciju, esam kļuvuši par tās oficiālo partneri. Tas nozīmē, ka Starptautiskā kanoe federācija mūs atzīst par oficiālo ražotāju, mūsu logo ir atrodams viņu mājaslapā oficiālo partneru sarakstā, par to mums gadā jānosūta kādas desmit laivas Āfrikas valstu komandām.

Otrs konkurences aspekts, kas jāuzlabo, ir pagaidām vēl nepietiekami attīstītais serviss, salīdzinot ar konkurentiem, pie tā jāpiestrādā,” paškritiski vērtē O. Dzenis, atzīstot, ka arī pārdošanas prasmes būtu vēl jāuzlabo.

Roku darbs un laiks

Vienas laivas vai SUP dēļa izgatavošana aizņem apmēram divas līdz trīs dienas. Tas ir pilnībā roku darbs un ražošanas jaudas palielināšana var notikt, tikai palielinot darbinieku skaitu. Dzenis stāsta, ka SUP dēļu izgatavošanā tehnoloģiski iespējami divi varianti – pirmajā speciāli izgatavotā formā tiek izveidota oglekļa auduma čaula, kas tiek piesūcināta ar sveķiem un līmi, pēc tam tajā tiek iemontēts karkass, atstājot dēļa vidu tukšu.

Šī tehnoloģija esot inovatīvs uzņēmuma izgudrojums. Otra, vienkāršāka, tehnoloģija esot frēzētas putuplasta formas aplīmēšana ar oglekļa audumu un nokrāsošana, kas ir lētāka, taču šīs pieejas trūkums ir ilgais izgatavošanas laiks – 20 dienas, bet veidošana formā aizņem tikai trīs dienas. Savukārt veidošanas formā galvenā problēma ir tā, ka apmēram 30 dažādiem SUP dēļu modeļiem katram vajadzīga sava forma.

Katras formas izveidošanas izmaksas – apmēram 20 tūkstoši eiro, tādēļ formās veidot atmaksājas tikai populārākos modeļus. Formu radīšana ir ne tikai dārga, bet arī ārkārtīgi laikietilpīga – Dzenis teic, ka vienas kanoe laivas formas radīšana aizņemot apmēram gadu – tas esot radošs process, kurā jāizdomā katra laivas līnija, izmantojot datormodelēšanu, un pēc tam jāizmēģina praksē.

“Labas kvalitātes sporta inventāru nevar radīt, vienkārši ievērojot formālus fizikas likumus, jo tie neņem vērā cilvēcisko faktoru. Tādēļ datora radītais modelis ir jāslīpē ar rokām, jāizmēģina uz ūdens un atkal jāslīpē – un tā vairākas reizes.

Oto Dzenis uzsver, ka viņa uzņēmumi savā darbībā šobrīd orientējas uz sporta laivām un SUP dēļiem, kas domāti profesionāliem sportistiem. Masveida entuziastu tirgum domāti izstrādājumi nākotnē tiek pieļauti, taču tas nekļūšot par galveno mērķi, galvenā darbības joma palikšot augstas pievienotās vērtības produkti profesionāļiem.

Uzziņa:

• 2005. gada 5. decembrī Aigars Zelmenis un Edgars Zaduško atver “Krassky flīžu galeriju” Barona ielā. Tās platība – 80 kvadrātmetri. Darbinieki – 4. Apgrozījums kopā 2005. un 2006. gadā – 224 802 eiro.

• 2007. gadā “Krassky” atver salonu Duntes ielā un pieckāršo savu platību līdz 400 kvadrātmetriem. Sortimentam pievieno santehniku. Darbinieki – 7. Apgrozījums – 984 279 eiro.

• Procesa gaitā tiek apgūtas tehnoloģijas darbam ar kompozītu materiāliem, un izrādās, ka šādus ražojumus vajag daudziem uzņēmumiem. Tiek dibināti uzņēmumi “Prestol kompozīts” un “OM Design” – pirmais tirgo kompozītu materiālus, projektē un ražo dažādus izstrādājumus, bet otrs nodarbojas ar sporta laivu ražošanu.

• 2020. gada oktobrī tiek nopirkts ASV profesionālo SUP dēļu ražošanas zīmols “425pro”, notiek ražošanas reorganizācija. 2019. gadā “Prestol kompozīts” apgroza 404 tūkstošus eiro, nopelnot 18 tūkst. eiro, bet “OM Design” apgroza 211 tūkstošus eiro, nopelnot 4100.