“Kā šis iespējams?” Sieviete pašapkalpošanās kasē vairākkārt bez vecuma pārbaudes iegādājas alkoholu 0
Pašapkalpošanās kases atvieglo ne tikai darbinieku darbu, bet arī klientu iepirkšanos. Tās nereti ir ātrākais veids, kā iepirkties. Turpretī tas ir lielisks risinājums cilvēkiem, kuri negrib būt saskarsmē ar veikala darbiniekiem.
Tomēr, ja jāiegādājas alkohols, saskarsme ar pārdevēju vai konsultantu bija neizbēgama, jo nepieciešams apstiprināt pircēja vecumu. Tagad “Rimi” ieviesis jauninājumu – vecuma pārbaudi ar Smart-ID. Tas nozīmē, ka nu arī alkoholiskos dzērienus var iegādāties bez mijiedarbības ar veikala darbinieku. Tomēr kādai sievietei tas izdevies arī pirms šī jaunuma ieviešanas.
“Pēdējo 2 mēnešu laikā kādas 3 reizes esmu pirkusi alkoholu Rimi pašapkalpošanās kasē. Bet nevienu reizi ekrānā nav bijis paziņojums, lai gaidu konsultantu, kurš apstiprinās vecumu. Kā šis iespējams? Noskenēju Rimi aplikāciju un samaksāju bez nekādas dokumentu pārbaudes,” sociālajā medijā “Threads” dalās Kristīne.
Komentāros cilvēki min, kāpēc tas tā varētu būt:
“Visdrīzāk izskatāties atbilstoši savam vecumam, un pārdevējs info kasē atzīmē uzreiz, ka jums ir 18+, nenākot klāt un neprasot dokumentus.”
“Jo uzraugs redz Tevi un laicīgi noklikšķina apstiprinājumu datorā.”
