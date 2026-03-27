FOTO: Rimi publicitātes attēls

“Kā šis iespējams?” Sieviete pašapkalpošanās kasē vairākkārt bez vecuma pārbaudes iegādājas alkoholu 0

LA.LV
17:55, 27. marts 2026
Stāsti Pieredze

Pašapkalpošanās kases atvieglo ne tikai darbinieku darbu, bet arī klientu iepirkšanos. Tās nereti ir ātrākais veids, kā iepirkties. Turpretī tas ir lielisks risinājums cilvēkiem, kuri negrib būt saskarsmē ar veikala darbiniekiem.

Veselam
7 pārtikas produkti, kas var veicināt vēža attīstību – daļa no tiem garšo mums daudziem
Veselam
18 “neveselīgi” pārtikas produkti, kas patiesībā nāk par labu cilvēka organismam
“Ne vienmēr mūsu pacienti ir skaisti ietērpušies vakarkleitās…” NMPD darbiniece publiski nopeļ Stradiņa slimnīcas mediķu attieksmi pret pacientu
Lasīt citas ziņas

Tomēr, ja jāiegādājas alkohols, saskarsme ar pārdevēju vai konsultantu bija neizbēgama, jo nepieciešams apstiprināt pircēja vecumu. Tagad “Rimi” ieviesis jauninājumu – vecuma pārbaudi ar Smart-ID. Tas nozīmē, ka nu arī alkoholiskos dzērienus var iegādāties bez mijiedarbības ar veikala darbinieku. Tomēr kādai sievietei tas izdevies arī pirms šī jaunuma ieviešanas.

“Pēdējo 2 mēnešu laikā kādas 3 reizes esmu pirkusi alkoholu Rimi pašapkalpošanās kasē. Bet nevienu reizi ekrānā nav bijis paziņojums, lai gaidu konsultantu, kurš apstiprinās vecumu. Kā šis iespējams? Noskenēju Rimi aplikāciju un samaksāju bez nekādas dokumentu pārbaudes,” sociālajā medijā “Threads” dalās Kristīne.

CITI ŠOBRĪD LASA
FOTO. Mežā, nomaskēts ar kokiem, atrasts Siguldā nozagtais BMW
Tramps vēlas atņemt balsstiesības vairākām NATO valstīm, ja tās neizpildīs kādu noteiktu prasību
Olaines novadā traucēta elektroapgāde: “Sadales tīkls” strādā, lai to atjaunotu

Komentāros cilvēki min, kāpēc tas tā varētu būt:

“Visdrīzāk izskatāties atbilstoši savam vecumam, un pārdevējs info kasē atzīmē uzreiz, ka jums ir 18+, nenākot klāt un neprasot dokumentus.”

“Jo uzraugs redz Tevi un laicīgi noklikšķina apstiprinājumu datorā.”

Oriģinālieraksts

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Šis ir ļoti forši!” Pircēji sajūsmā par “Rimi” produktu, kas Lieldienu laikā atvieglo dzīvi
Smart-ID vecuma pārbaude var radīt nopietnus riskus. Advokāts par jauno kārtību “Rimi” veikalos
Vai nepilngadīgie var apiet jaunieviesto “Rimi” vecuma kontroli ar “Smart-ID”? Ministrs brīdina par nopietniem riskiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.