“Bail pat prasīt, kam tev vajag!” Vīrietis Kuldīgas pusē meklē zārku – vēlams lietotu 0
Ja domājat, ka internetā esat redzējuši visu, ļaujiet mums pierādīt pretējo. Sociālā tīkla “Facebook” lietotājus šokējis un reizē pamatīgi uzjautrinājis kāda vīrieša publicēts sludinājums. Vilnis publicējis visai neparastu sludinājumu – viņš vēlas iegādāties zārku. Un ne jau jebkādu, bet lietotu.
Sludinājumā, kas zibensātrumā izplatījies tīmeklī, teikts: “Pērku Lietotu zārku, var būt arī jauns, bet pa lēto, Kuldīgas pusē, apmēram 180cm garumā. Piedāvājumus Whatsapp…”
Jautājums par to, kāpēc kādam būtu nepieciešams tieši lietots zārks, raisījis diskusijas komentāru sadaļā. Ielūkojamies!
“Bail prasīt, kam tev vajag…”
“Pa lēto? Cerams, ka komplektā nevēlaties iepriekšējo īpašnieku.”
“Un kā ar garantiju?”
“Nu varu piedāvāt pa 100, tik pašam jāizrok.”
“Kas tad nu? Dzīvē plāni mainijušies?”
Vairāki komentētāji, pamanot sludinājuma autoru un kontekstu, izteikuši minējumus, ka zārks varētu tikt izmantots kāda jautra šova, video satura vai projekta vajadzībām. Vēl kāda komentētāja, savukārt, brīdina, ka ar tādām lietām nejoko: “Ar tādu tekstu nejokojas – piesauc… piepildās! Vārdi meklē gan vietu, gan laiku, gan saimnieku!”
Vai Vilnim izdosies atrast kāroto zārku un kādam mērķim tas galu galā kalpos – atliek vien minēt!