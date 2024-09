“Kamēr šauj uz viņu, citi var slēpties ierakumos un neko nedarīt.” Titavs skaidro valdības taktiku Ieteikt







TV24 raidījumā “Ziņu top” politikas apskatnieks un sabiedrisko attiecību kompānijas “Titava laboratorija” vadītājs Dans Titavs kritiski vērtēja valdības darbu, īpaši pievēršoties dažādu politiķu atbildībai un pieredzes trūkumam. Titavs izcēla, ka pašreizējā politiskajā situācijā daži ministri izmanto sabiedrības uzmanību atsevišķiem skandāliem, lai slēptos no atbildības.

“Tas valdības stabilitātei nekādā veidā nepalīdz,” norādīja Titavs, uzsverot, ka esošā koalīcija izmanto situāciju, lai izvairītos no smagākajiem jautājumiem. Viņš skaidroja, ka, kamēr sabiedrības uzmanība ir pievērsta vienam konkrētam ministram: “Kamēr šauj uz viņu, citi var slēpties ierakumos un neko nedarīt, izvairoties no sabiedrības kritikas un mediju spiediena.”

Titavs īpaši pievērsās jaunajiem politiķiem, piemēram, satiksmes ministram Kasparam Briškenam, kuru viņš raksturoja kā pieredzējušu ierēdni, bet ne politiķi. “Progresīvie ir pārāk nepieredzējuši, ieskaitot Briškenu,” sacīja Titavs, uzsverot, ka politiskās pieredzes trūkums apgrūtina lēmumu pieņemšanu un komunikāciju ar sabiedrību. Briškena problēmas, pēc Titava domām, nav tikai paša kļūdas, bet arī mantojuma daļa, ko viņš saņēmis no iepriekšējās valdības.

Liela daļa kritikas bija vērsta arī uz to, kā Briškena darbība tiek atspoguļota medijos un kā sabiedrība uztver viņa lēmumus. Titavs pauda izbrīnu par to, ka Briškena popularitāte un amats ir saglabājušies, neskatoties uz problēmām. “Viņš ir bankrotējis, bet saglabā amatu, jo ir izdevīgs visiem pārējiem,” norādīja Titavs, paužot neizpratni par to, kā šādos apstākļos ministrs vēl var būt amatā.

Viens no aktuālajiem jautājumiem, ko apsprieda raidījumā, bija valdības lēmums norakstīt 570 miljonus eiro “airBaltic” atbalstam. Titavs atgādināja, ka, lai gan šis lēmums tika attiecināts uz Briškenu, patiesībā tā ir valdības un premjeres Evikas Siliņas atbildība. “Tas ir valdības lēmums, ne tikai Briškena. Tas ir arī premjeres lēmums,” viņš piebilda, uzsverot, ka valdības kopējā atbildība šajā jautājumā ir lielāka, nekā sabiedrībai tas tiek pasniegts.

Titavs uzsvēra nepieciešamību pēc izšķirošiem un drosmīgiem lēmumiem politikas līmenī. “Šobrīd tiek prasīts no politiķiem skatīties patiesībai acīs un pieņemt izšķirošus lēmumus,” viņš sacīja, norādot uz politiķu izvairīšanos no atbildības un lēmumu atlikšanu.

Tā kā sabiedrība un mediji turpina koncentrēties uz atsevišķiem politiķiem un viņu kļūdām, tas ļauj pārējiem izvairīties no uzmanības un atbildības, kas būtiski ietekmē valdības darba kvalitāti.