Tomēr kā vēstīja LTV raidījums “Kas notiek Latvijā?”, lai arī iepriekš tika ziņots, ka Kariņa ceļa izdevumi uz Eiropadomes sēdēm tikuši segti no ES Padomes budžeta, tomēr faktiski daļu no specreisu izmaksām Eiropas Padomes Ģenerālsekretariāts neapmaksāja, un tās tika segtas no Latvijas valsts budžeta.

Valsts kanceleja disciplinārlietā vērtēs sniegto kļūdaino informāciju par Kariņa avioreisiem

Valsts kancelejā (VK) ir ierosināta disciplinārlieta, lai izvērtētu, vai ir izdarīts disciplinārpārkāpums par kļūdainu sniegto informāciju par bijušā Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) speciālajiem avioreisiem, informēja VK.

Sabiedrības kritiku izpelnījās Kariņa Ministru prezidenta laika vadīto delegāciju veiktie speciālie avioreisi no 2021.gada līdz 2023.gada septembrim.

VK sākotnēji bija sniegusi informāciju, ka no valsts budžeta šie lidojumi izmaksājuši 613 830 eiro, bet speciālos avioreisus uz Eiropadomi 750 000 eiro vērtībā esot segusi Eiropas Savienība (ES).

Valsts kanceleja ir izplatījusi paziņojumu, kurā atzīst, ka iepriekš sniegta kļūdaina informācija par trim avioreisiem.

VK pārstāvji skaidro, ka nesakritības summās esot radušās, jo divās pozīcijās lidojumi notika gada nogalē, kad no ES Padomes Ģenerālsekretariāta piešķirtie līdzekļi attiecīgā gada ietvaros jau bija izlietoti, taču finansējuma pārdale starp resoriem vairs nebija iespējama. Līdz ar to daļa lidojumu izmaksu segtas no pamatbudžeta.

Savukārt par 2022.gada 30.maija braucienu uz Briseli Valsts kanceleja norāda, ka divu pārstāvju ceļa izdevumi netika attiecināti uz ES Padomes Ģenerālsekretariāta finansējumu, jo šie darbinieki brauciena laikā pildīja būtiskas atbalsta funkcijas Ministru prezidenta darba nodrošināšanai, nevis piedalījās sarunās pēc būtības.

Valsts kanceleja ir ierosinājusi disciplinārlietu, lai izvērtētu, vai ir izdarīts disciplinārpārkāpums, kā arī konkrēto iesaistīto amatpersonu atbildību, sniedzot iespējami kļūdainu informāciju par speciālo lidojumu izmaksām.

LETA vēstīja, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) apņēmusies ar Valsts kancelejas vadītāju pārrunāt iestādes sniegto informāciju par bijušā premjera, pašreizējā ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (JV) pārvadāšanai izmantotajiem avioreisiem un nepieciešamības gadījumā rosināt attiecīgas pārbaudes.

Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam “Rīta panorāma”, komentējot izskanējušo informāciju, ka par Kariņa specreisiem uz Eiropadomi vairāki desmiti tūkstošu eiro tomēr maksāts no Latvijas, nevis Eiropas budžeta, Siliņa sacīja, ka ir svarīgi, lai šāda veida dati tiktu sniegti un atspoguļoti pareizi.