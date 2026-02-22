VIDEO. “Žubītes” ar vanaga cienīgu apetīti: pagalma kokā iekārts speķa gabals pulcē iespaidīgus ēdājus 0

Sociālās vietnes “Threads” lietotāja vārdā Santa dalījusies ar vairākiem video, kuros redzams iespaidīga izmēra putns, ko viņa pati nodēvējusi par lielo “žubīti”.

Pie video viņa raksta – “žubīte atkodusi, ka šeit speķi par velti varot dabūt”. Pirmajā ierakstā putns atlidojis viens pats un nesteidzīgi mielojas ar piekārto speķi. Tomēr ar to stāsts nebeidzas.

Dienu vēlāk Santa publicējusi turpinājumu ar piebildi: “Papildinājums. Žubīte uzaicināja uz pusdienām Žubi, un kaķis pašnāvnieks.” Jaunajos video redzams, ka kokā jau sēž divi iespaidīgi putni – vanagi.

Vēl kādā video kadrā parādās arī mājas kaķis, kurš no droša attāluma vēro speķa ēdājus. Kaķa interese ir acīmredzama, taču pietuvoties plēsīgajiem putniem tas tomēr nesteidzas.

Komentāru sadaļā netrūkst humora.

“Labi barota žubīte!” raksta kāds skatītājs.

Cits dalās ar savu pieredzi: “Man šitāda žubīte ar balodi nagos nesen terases logā ienesās. Pus terase ar spalvām pilna…”

Vēl kāds piebilst: “Nu jā… peļuki jau iesaluši dziļi sniegā, ko darīt.”

