Publicitātes foto

Vannas istaba ir tā telpa mājoklī, kurā iespējams pabūt vienatnē, relaksēties, kā arī sagatavoties turpmākajai dienai. Tāpēc ir svarīgi, lai šī telpa būtu pēc iespējas skaistāka, tāda, lai tajā būtu patīkami uzturēties. Ar remonta palīdzību var paveikt brīnumu lietas. Pavisam necilu telpu var pārvērst ļoti skaistā un gaumīgā.

Ja arī Jūsu vannas istabai vajag piešķirt jaunu izskatu, tad lasiet raksta turpinājumu, kurā būs svarīga informācija, kas jāzina par remontu šajā telpā.

Ar ko nepieciešams sākt?

Iespējams, ka pats grūtākais ceļā uz skaistu vannas istabu, ir saprast, kādu Jūs to vēlētos. Mūsdienās interjera dizains ir tik ļoti attīstījies, ka ir pieejami daudz un dažādi varianti, kā pārvērst kādu sava mājokļa telpu. Ja Jums pašam vēl nav ienācis prātā, kādu jaunās vannas istabas tēlu vēlētos, ieskatieties internetā. Tur noteikti atradīsiet vērtīgas idejas, ko iespējams realizēt arī savā vannas istabā.

Kad īstā ideja ir atrasta, laiks ķerties pie plānošanas darbiem. Pirmā lieta, ar ko jātiek skaidrībā, ir vēlamais budžets. Jāņem vērā, ka vannas istabas remonts ir viens no dārgākajiem remontiem mājoklī, tāpēc izmaksas varētu būt diezgan lielas. Protams, ir iespēja ietaupīt, atliek vien saprast, kuros gadījumos to var droši darīt. Tāpat jāsaprot, vai remontu veiksiet paša spēkiem, vai tomēr uzticēsiet to kādam meisteram.

Kad tas ir izlemts, nepieciešams veikt mērījumus un vajadzīgo materiālu uzskaiti. Ir jāsaprot, cik daudz un kāda veida materiālus vajadzēs. Tālāk atliek vien doties uz būvmateriālu veikalu un izvēlēties visu nepieciešamo. Pirms došanās uz veikalu, noteikti jāsastāda iepirkumu saraksts, jo nepieciešamo lietu būs daudz un visu nav iespējams atcerēties no galvas.

Soli pa solim līdz jaunajai vannas istabai

– Telpas sagatavošana remontam – ikvienas telpas remonts sāksies ar tās sagatavošanu. Vannas istabā jānoņem vecās sienas un grīdas flīzes, ja tādas ir. Noteikti vajadzēs nošpaktelēt kādus nelīdzenumus uz sienām, iespējams arī grīdu vajadzēs izlīdzināt ar betona palīdzību. Telpas sagatavošanas darbi nav grūti, tos var veikt arī paša spēkiem.

– Sienu sagatavošana – zem vecajām flīzēm vai tapetēm var atklāties dažādas problēmas, piemēram, pelējums. Pirms likt jaunās flīzes, noteikti ir jātiek galā ar visām problēmām, lai jaunais remonts kalpotu pēc iespējas ilgāk.

– Grīdas sagatavošana – kad grīda ir izlīdzināta, var klāt jaunās flīzes. Lai gan šis darbs nav no tiem sarežģītākajiem, šaubu gadījumā labāk konsultēties ar kādu labu meisteru.

– Izlietnes uzstādīšana – šis gan ir visai sarežģīts darbs. Ja līdz šim nav bijusi pieredze, tad labāk uzticēties profesionālim. Ir dažāda veida izlietnes. Veikalos noteikti varēsiet atrast savam vannas istabas stilam piemērotu izlietni. Starp citu, izlietnes var iegādāties arī interneta veikalā 220.lv.

– Vannas uzstādīšana – izvēlēties vannu vai dušu ir katra cilvēka izvēle. Abiem variantiem ir savi plusi un mīnusi. Izvērtējot tos, varēsiet nonākt pie gala rezultāta.

– Boilera uztādīšana – iespējams, ka Jūsu vannas istabā nepieciešams uzstādīt boileri. To var iegādāties gan internetā, gan veikalā.

– Mēbeļu uzstādīšana – kad ir ieklātas flīzes, sakārtotas ūdens caurules, droši var ķerties klāt vannas istabas iekārtošanai.

Kad ir piemērotākais laiks veikt remontu?

Varētu teikt, ka remontu iespējams veikt jebkurā laikā, kad vien ir naudas līdzekļi. Tomēr vislabāk remontu veikt atvaļinājumā. Iespējams, ka arī Jūs esat saskāries ar situāciju, kad apkārt valda remonta nekārtība, kas ar laiku kļūst kaitinoša un nogurdinoša. Atvaļinājumā Jums būs daudz vairāk brīva laika, tāpēc varēsiet pilnībā pievērsties remontdarbiem un nepieļaut situāciju, kad remonts ievelkas vairāku mēnešu garumā.