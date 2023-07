Kas nodeva Rīgas mēru Mārtiņu Staķi? Ieteikt







TV24 raidījumā “Kārtības rullis”tiek izteikti viedokļi par Rīgas mēra Mārtiņa Staķa atkāpšanos no amata. Romāns Meļņiks, žurnālists, TV24 raidījumu vadītājs, norāda, ka viņš bija ievēlēts no partijām, līdz ar to viņam vairāk bija jāsaskaņo dažādas intereses, vairāk jādarbojas kolektīvi, taču viņš vairāk darbojies vienpersoniski.

Viņš uzskata, ka tur arī radusies plaisa. Koalīcijas partneri arī vēlējās, lai viņus respektētu, viņš piebilst.

M.Staķis, skaidrojot savu lēmumu atkāpties no amata, pieminējis vārdu “nodevība”. Politologs, sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs F.Rajevskis domā, ka viņam sirdī palicis kaut kāds rūgtums pret “Vienotību” un “Nacionālo apvienību”. Ja paskatāmies no komunikācijas viedokļa, abu partiju vicemēri aktīvi komunicē savus darbus, un, viņaprāt, tas ir radījis zināmu greizsirdību.

Šādā situācijā tā ir vairāk tāda greizsirdības krīze, nevis nodevība, uzsver F.Rajevskis.

Jau ziņojām, ka Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP) nolēmis atkāpties no amata. Šo lēmumu izraisīja nesaskaņas un šķelšanās koalīcijā saistībā ar iespējamo pārkāpumu izmeklēšanu Rīgas domes Satiksmes departamentā.

Kā norāda Staķis, kopš Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām 2020.gadā viņš esot strādājis, lai Latvijas galvaspilsētā ieviestu modernas, ilgtspējīgas pārmaiņas un labākās pārvaldības prakses.

Viens no galvenajiem principiem viņam esot bijusi godīga pārvaldība, kas izpaužas kā atklāti konkursi, profesionāļi kapitālsabiedrību vadībā, nulles tolerance pret izšķērdību, korupciju vai politiskajiem ielikteņiem.

Šo principu viņš esot ievērojis, nododot izvērtēšanai informāciju par naudas izšķērdēšanu Rīgas domes Satiksmes departamentā, kā arī laikus par to informējot par satiksmes jomu atbildīgās Rīgas domes amatpersonas.

“Diemžēl tā vietā, lai veicinātu Satiksmes departamentā jau konstatēto pārkāpumu izmeklēšanu un novērstu tos, par jomu atbildīgie politiķi izvēlējās darīt visu, lai pārkāpumi tiktu “paslaucīti zem tepiķa”, un darbinieku atbildības izmeklēšana – traucēta, novilcināta, sabotēta. Mani bijušie kolēģi izvēlējās nodevību – nevis pret mani, bet pret principiem, kas mums kādreiz bija kopīgi,” norāda Rīgas mērs.

Intervijā TV3 Staķis notikušo vērtēja kā zināmu nodevību no citu koalīcijas partneru puses. Viņš arī pārmeta, ka tieši Ķirsis neesot ticis galā ar viņam uzticēto satiksmes jomu, kurā vērojamas lielākās problēmas pašvaldībā.