VIDEO. Vesels bars policistu neveiksmīgi cenšas aizturēt iespējamo pārkāpēju – video, kas liek aizdomāties 0

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LA.LV
12:23, 2. augusts 2026
Stāsti Pieredze

Internetā daudzi cilvēki dalās ar kādu nedaudz pat uzjautrinošu video, kurā darbībā redzami mūsu valsts policisti. Video kāds aculiecinieks fiksējis skatu, kā policijas darbinieki ar veselām trim automašīnām ieradušies notikuma vietā un cenšas aizturēt, visticamāk, kādu likumpārkāpēju. Kāds no policistiem cenšas izsit mašīnas logu, taču iespējamais pārkāpējs vienkārši aizbrauc prom, atstājot policistus notikuma vietā.

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Vēlāk gan policisti sakāpj automašīnās un dodas pakaļ bēglim. Turpmākā notikumu gaita nav zināma.

Video izraisījis plašu jautrību arī sociālajā tīklā “Threads”, kur komentētāji īpaši pievērsuši uzmanību gan policistu mēģinājumiem tikt automašīnā, gan tam, ka aizturamajam galu galā izdevies no notikuma vietas aizbraukt.

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“Jēziņ, tā nosmējos. Valsts policija, izsniedziet taču darbiniekiem atbilstošu inventāru!” raksta video publicētāja.

Arī citiem acīs iekritusi policistu darbošanās komandā. “Viens kaut ko glauda, četri skatās,” ironizē kāds komentētājs, uz ko ieraksta autore atbild: “Kā kārtīgā komandā.”

Savukārt vēl kāds neizpratni pauž ne tikai par neveiksmīgo mēģinājumu izsist automašīnas stiklu, bet arī par policijas auto izvietojumu: “Plus tam, ka nevar stiklu izklapēt, ar trim automašīnām nevar vienu nobloķēt ierobežotā vietā. Kā?”

Komentāros izskan arī daudz skarbāks vērtējums – kāds lietotājs uzskata, ka pēc redzētā būtu nepieciešama nopietna kadru izvērtēšana policijā.

Tikmēr citi situāciju uztver ar humoru. Kāds komentētājs norāda, ka video pievienotā mūzika notiekošajam esot “atbilstoša 100%”, atsaucoties uz leģendāro britu komiķa Benija Hila šovu, kura muzikālais pavadījums nereti asociējas ar haotiskām pakaļdzīšanās ainām.

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