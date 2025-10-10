“Kļūsti Labāks” aicina jauniešus pilnveidot basketbola prasmes rudens brīvlaika treniņu sērijā 0
Tuvojoties skolēnu rudens brīvlaikam, “Kļūsti Labāks” treniņu organizatori un treneri Haralds Kārlis un Lauris Blaus aicina jauniešus skolēnu rudens brīvlaikā piedalīties basketbola treniņu sērijā, kas norisināsies Rimi Olimpiskajā centrā.
Treniņu sērijas mērķis ir attīstīt jauno spēlētāju individuālo meistarību, pilnveidotu spēles situāciju izpratni un darbotos ar maksimālu enerģiju un koncentrēšanos – katram treniņam ir noteikta tematika, kas vērsta uz dažādu basketbola prasmju attīstīšanu.
Rudens brīvlaika treniņu sēriju iesāks jaunākā grupa (zēni un meitenes dzimuši 2013.-2015.gadā), no 20. līdz 22.oktobrim aizvadot piecus basketbola treniņus. Katrā treniņā tiks izceltas un attīstītas dažādas basketbola prasmes. Jaunākā grupa strādās pie dribla tehnikas, spēles situāciju izspēlēšanas un lasīšanas, aizsardzības pamatprincipiem un metieniem no distances.
23. un 24.oktobrī rudens brīvlaika treniņu sēriju turpinās vecākā grupa (2009.-2012.gadā dzimušie jaunieši), kura divās dienās aizvadīs četrus jaudīgus treniņus, pilnveidojot uzbrukuma noslēgumu ar vājo roku, kustību uzbrukumā, aizsardzību un metienus no dažādām spēles situācijām.
“Kļūsti Labāks” komanda nodrošina augstu treniņu intensitāti un kvalitāti, garantējot vienu treneris uz sešiem dalībniekiem. Katram treniņam ir ierobežots maksimālais dalībnieku skaits, nodrošinot individuālu pieeju un personalizētu treniņu pieredzi.
Visi rudens treniņu sērijas dalībnieki saņems vērtīgas dāvanas no “Kļūsti Labāks” atbalstītājiem, kā arī īpašos konkursos būs iespēja pierādīt savas individuālās prasmes un cīnīties par balvām.
Treniņu sērijas dalības maksa jaunākajā grupā – 300 EUR (reģistrējoties un apmaksājot savlaicīgi – 250 EUR), vecākajā grupā – standarta cena 270 EUR (reģistrējoties un apmaksājot savlaicīgi – 220 EUR). Cenā iekļauta arī ēdināšana pēc katra treniņa. Kā arī ir iespējams pieteikties tikai atsevišķiem treniņiem.
Uz treniņiem aicināti gan zēni, gan meitenes, kas gatavi pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un ieguldīt to savas meistarības attīstībā. Vairāk informāciju un reģistrāciju iespējams atrast šeit.
“Kļūsti Labāks” piedāvā basketbola treniņus visa gada garumā. Iespējams trenēties grupās (6 jaunieši un 1 treneris), individuālās grupās (3 jaunieši un 1 treneris) un individuāli ar treneri. Jaunākajiem basketbola entuziastiem ar mazu vai nekādu pieredzi basketbolā tiek piedāvāti “Kļūsti Labāks Juniors” treniņi, kas dos iespēju iepazīt basketbolu un apgūt tā pamatelementus. Vairāk informāciju par “Kļūsti Labāks” piedāvājumu iespējams atrast klustilabaks.com