Kļuvis zināms, cik daudz pērn nopelnīja Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka 0
Datu valsts inspekcijas (DVI) direktores Jekaterinas Macukas kopējie ienākumi pērn bija 64 864 eiro, kas bija par 4% mazāk nekā gadu iepriekš, liecina viņas iesniegtā amatpersonas deklarācija.
Lielāko Macukas ienākumu daļu pērn veidoja alga DVI, kur viņa kopumā saņēma 52 965 eiro. 2025. gadā Macuka vairāk nekā mēnesi nebija DVI direktore, jo viņas iepriekšējais pilnvaru termiņš bija beidzies, bet par Valsts kancelejas izsludinātā amata konkursa uzvarētāju viņa vēl nebija atzīta.
Macuka pērn saņēma arī 1049 eiro lielus ienākumus no Tieslietu ministrijas, kopumā 2374 eiro lielu atalgojumu Latvijas Universitātē, 1600 eiro lielus ienākumus no SIA “Mediju tilts” un 400 eiro ienākumus no nodibinājuma “Tālākizglītības mācību centrs pilsoniskai sabiedrībai”.
Tāpat DVI direktore pērn deklarējusi 667 eiro ienākumus no SIA “Addiction”, 150 eiro ienākumus no “Riga TechGirls”, 2300 eiro ienākumus no SIA “Eiropas projektu vadība” un 3360 eiro lielus ienākumus no Eiropas Savienības TAIEX projekta.
Atbilstoši deklarācijai Macukai pieder dzīvoklis Rīgā un nekustamais īpašums Jelgavā. Viņas īpašumā ir 2019. izlaiduma gada automašīna “Toyota RAV4”, bet valdījumā – 2009. izlaiduma gada “Ford Galaxy”.
DVI direktore skaidrā naudā uzkrājusi 6000 eiro, bet beskaidras naudas uzkrājumos kopumā – 39 693 eiro.