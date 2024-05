Foto: SHUTTERSTOCK

Ko Ķīna dara ar zinātnieku, kurš patvaļīgi pasaulei atklāja Covid-19 izplatību?







Pirmais ķīniešu zinātnieks, kurš publicēja Covid-19 vīrusa genoma secību, neievērojot valdības rīkojumus, sarīkojis sēdošo protestu pēc tam, kad apgalvoja, ka nedēļas nogalē viņš tika izslēgts no savas laboratorijas. Džans kopš svētdienas sēdēja ārpus laboratorijas. Tiešsaistē ievietotajās fotogrāfijās redzams, kā uz zemes guļ vīrietis, kurš it kā ir Džans, par to raksta aģentūra Reuters.

Virusologs Džans Jondžens atklāja, ka viņam un viņa komandai tika nosūtīts pēkšņs paziņojums par izlikšanu no laboratorijas, un apsargi viņam nedēļas nogalē liedza tajā iekļūt. Ziņa, kas publicēta vietnē Weibo, vēlāk tika izdzēsta, ziņoja aģentūra Associated Press (AP).

Pēc plaša plašsaziņas līdzekļu un sociālo mediju atspoguļojuma Džans trešdien sacīja, ka viņam un viņa komandai “provizoriski” tika atļauts atsākt darbu laboratorijā.

Džans savus zinātniskos atklājumus par Covid-19 publicēja bez valdības apstiprinājuma 2020. gada janvārī. Kopš tā laika viņš un viņa komanda ir piedzīvojuši virkni neveiksmju, pazemināšanu amatā un padzīšanu, no kuriem pēdējais, šķiet, ir izlikšana no aprindām.

Šanhajas Sabiedrības veselības klīniskā centra paziņojumā teikts, ka Džana laboratorija tika slēgta “drošības apsvērumu” un renovācijas dēļ. Tajā teikts, ka Džana komandai tika dota alternatīva laboratorijas telpa.

Šis solis parāda, kā Ķīnas valdība turpina izdarīt spiedienu un kontrolēt zinātniekus, cenšoties izvairīties no pārbaudes, kā tā rīkojas ar koronavīrusa uzliesmojumu.

Pēc vīrusa sekvencēšanas 2020. gada 5. janvārī Džans un viņa komanda sākotnēji nosūtīja paziņojumu Ķīnas varas iestādēm, brīdinot par vīrusa izplatīšanās iespējamību. Nākamajā dienā viņa laboratoriju uz laiku slēdza Ķīnas augstākā veselības amatpersona.

Ārvalstu zinātnieki aicināja Džanam un citiem Ķīnas zinātniekiem ļaut publicēt secību. Nākamajā nedēļā Džans publicēja savu secību bez pilnvarām, ļaujot pasaules veselības iestādēm sākt Covid-19 testēšanu, konstatējot, ka tas izplatās ārpus Ķīnas. Tas arī aizsāka testu, vakcināciju un citu pandēmijas pasākumu izstrādi.

Starptautiski Džans tika slavēts, saņemot balvas kā atzinību par savu darbu, bet iekšzemē viņš tika pakļauts spiedienam. Viņam tika liegts sadarboties ar dažiem bijušajiem pētniecības partneriem, un viņš tika atcelts no amata Ķīnas Slimību kontroles un profilakses centrā.

Pandēmijas laikā valdība arestēja arī žurnālistus, kuri centās ziņot par uzliesmojuma ietekmi uz cilvēkiem un slimnīcām.

2021. gadā Džans laikrakstam New York Times sacīja, ka nenožēlo savu rīcību. “Es uzticējos sev. Man ir tik liela pieredze, mana komanda gadu gaitā ir veikusi tik daudz atklājumu, ka mēs varējām izdarīt precīzus spriedumus,” viņš teica.

Šķiet, ka Džana komanda saņēma lielu sabiedrības atbalstu vietnē Weibo, kur saistītos hashtags skatīja desmitiem miljonu ķīniešu. “Kā valsts var attīstīties, ja mēs šādi izturamies pret zinātniskajiem pētniekiem?” viens teica.