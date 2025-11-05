Krievijā pēc Lietuvas lūguma aizturēts aizdomās par piesavināšanos turēts ar Latviju saistīts uzņēmējs 0
Krievijā aizturēts 66 gadus vecs uzņēmējs, kurš vadīja loģistikas uzņēmumu Lietuvā un Latvijā un kuru tur aizdomās par liela apmēra piesavināšanos un apzinātu bankrotu, trešdien vēstīja Lietuvas lietišķais laikraksts “Verslo žinios”, atsaucoties uz Krievijas biznesa ziņu portālu RBK.
Neatkarīgais izdevums “Sota” ziņoja, ka “Interpols” Latvijas nepilsoni Sanktpēterburgā aizturēja saskaņā ar Lietuvas izdotu starptautisku aizturēšanas orderi, un Lietuva plāno panākt viņa izdošanu.
Kā vēstīja RBK, Krievijas Iekšlietu ministrija ir paziņojusi par vīrieša, kas Krievijā dzīvo kopš 2020. gada, aizturēšanu Sanktpēterburgā. Viņu apsūdz par “lielas ārvalstu kompānijas” vadīšanu no 2014. līdz 2019. gadam un apmēram 1,06 miljonu eiro piesavināšanos pēc bankrota procedūru sākšanas.
“Verslo žinios” vēstīja, ka vīrietis no 2014. gada vadīja Klaipēdā reģistrētu Latvijas kapitāla loģistikas kompāniju “Overseas Baltic”. Ir aizdomas, ka kompānijas līdzekļi bez likumīga pamata tika pārskaitīti uz citu uzņēmumu Maltā. 2019. gadā tika sākts loģistikas kompānijas bankrota process, un vēlāk uzņēmums tika likvidēts.
Lietuvas Reģistru centra dati liecina, ka 2014.-2019. gadā “Overseas Baltic” vadīja uzņēmuma īpašnieks, Krievijā dzimušais Aleksandrs Gordejevs.
“Firmas.lv” dati liecina, ka Latvijā SIA “Overseas Baltic” reģistrēta 2008. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2828 eiro. Aleksandrs Gordejevs ir vienīgais “Overseas Baltic” īpašnieks. Kompānija ieņēmumus no pamatdarbības pēdējos gados nav guvusi un strādājusi ar nelieliem zaudējumiem.
Aleksandram Gordejevam pieder arī 7,4% SIA “Rinosta Shipping Agency” kapitāldaļu, kamēr 92,6% “Rinosta Shipping Agency” kapitāldaļu īpašnieks ir Kirils Gordejevs. “Rinosta Shipping Agency” reģistrēta 1995. gadā, un tās pamatkapitāls ir 93 096 eiro. Kompānijas apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. oktobrim, bija 5,411 miljoni eiro, bet peļņa – 164 831 eiro.
Pēc “Firmas.lv” datiem, Aleksandram Gordejevam piederošajām kapitāldaļām abās kompānijās tiesu izpildītāji ir piemērojuši kopumā četrus nodrošinājumus, tostarp jaunākais nodrošinājums piemērots šogad augustā.