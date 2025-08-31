#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

31. augusts 2025
Par Trampa mēģinājumu panākt pamieru Ukrainā TV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta Eiropas Parlamenta deputāts (LA) Ivars Ijabs.

Lai panāktu mieru Ukrainā, piesegšanās ar drošības garantijām tikai uz papīra nederēs, tāpēc drosmīgs solis būtu ievest Eiropas militāros spēkus Ukrainā jau miera sarunu laikā, intervijā Latvijas televīzijas raidījumam “Rīta panorāma” sacīja bijušais Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers.

“Zatlera kungs ļoti pareizi tur pie vārda Rietumeiropas lielvalstis, kuras visu laiku, es atvainojos, ir “braukušas ar muti” par to, kā mums tūlīt būs zābaki uz zemes Ukrainā un kā mēs nodrošināsim drošības garantijas, bet tajā mirklī, kad nonāk līdz kaut kādai reālai darīšanai, tad izrādās, ka tas ir ārkārtīgi tālu no tā,” norāda deputāts.

Līdz ar to tur, protams, nevajadzētu domāt tikai tādās Eiropas kategorijās. Jautājums – vai, piemēram, Latvija ir gatava iesaistīties, kas varētu būt viena ļoti interesanta diskusija, ņemot vērā, ka lietuvieši ir pateikuši, ka viņi būtu gatavi kaut ko sūtīt un igauņi arī, spriež Ijabs.

“Manuprāt, tā diskusija ir drusku pāragra, tāpēc, ka ir skaidrs, ka tie nebūtu miera uzturētāji klasiskā nozīmē, jo miera uzturētāji klasiski ir neitrāli, viņiem ir jāuztur miers. Skaidrs, ka mēs tur ietu atbalstīt ukraiņus un potenciāli karot, atklājot uguni pret Krievijas agresoru. Mēs tīri labi varētu iedomāties, kāda būtu Krievijas reakcija uz to, tuvākās dienas un nedēļas būs interesantas,” turpina Ijabs.

“Es godīgi sakot esmu diezgan skeptisks par to Trampa mēģinājumu šobrīd to situāciju sarunu ceļā kaut kā atrisināt. Arī par to, ka tagad mēs noslēgsim kaut kādu pamieru un tas patiešām stāsies spēkā, manuprāt, nekas īpaši neliecina, ka Krievija kaut kam tādam būtu gatava,” piebilst deputāts.

Mēs Rietumos paši ik pa brīdim sevi uzkurinām, un tad Eiropā visi atjēdzās, ka patiesībā mums nav nedz tās jaudas, nedz arī politiskās gribēšanas, jo tas nebūtu vienkāršs lēmums nevienā no Eiropas valstīm, aizsūtīt tos cilvēkus uz turieni un patiešām iestāties par Ukrainas neatkarību, uzsver Ijabs.

