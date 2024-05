Krievi piektdien mēģinājuši veikt sauszemes uzbrukumu pāri robežai Harkivas apgabalā, un kaujas tur turpinās, pavēstīja Ukrainas Aizsardzības ministrija. 2022.gada nogalē Ukraina padzina Krievijas armiju no Harkivas apgabala lielākās daļas, bet, ukraiņu spēkiem sastopoties ar munīcijas trūkumu, Maskava tur atsākusi ofensīvu.

“Ap plkst.5 no rīta ienaidnieks bruņutehnikas aizsegā mēģināja pārraut mūsu aizsardzības līniju,” teikts ministrijas paziņojumā. Armija atvairījusi krievu iebrukumu, bet “dažādas intensitātes kaujas” turpinās, norādīja ministrija.

Kā paziņoja ministrija, pēdējās diennakts laikā Krievijas armija Harkivas apgabala ziemeļu Volčanskas rajonā ir veikusi gaisa triecienus, izmantojot vadāmās aviācijas bumbas, un kopš nakts sākuma pastiprināti apšaudījusi aizsardzības frontes līniju.

💔Kharkiv. what to say that’s not been said. We failed to protect you. There’s 2 reasons for the daily horrors you endure. 1️⃣ is the terrorist itself 2️⃣ is the rest of us, who promised to protect you. But instead spent months stalling, delaying & now every day is one day too late pic.twitter.com/jfiFyX5E8c

Ukrainas prezidents Volodmoirs Zelenskis paziņoja, ka Ukrainas armija bija gatava Krievijas uzbrukumam Harkivas apgabalā.

“Plkst.7-8 no rīta notika sīva artilērijas kauja. Līdz tam laikam Krievijas ofensīvu izdevās apturēt,” sacīja Ukrainas prezidents.

“Ukraina viņus tur sagaidīja ar mūsu karaspēku, brigādēm un artilēriju. Svarīgi, ka viņi var palielināt un pievilkt spēkus šajā virzienā, bet mūsu karaspēks, mūsu vadība to zināja un aprēķināja savus spēkus, lai ar uguni sagaidītu ienaidnieku. Tagad šajā virzienā notiek sīva kauja, mēs viņus sagaidījām ar uguni,” pavēstīja Zelenskis.

Volčanskas reģionālās administrācijas vadītājs Tamazs Gambarišvili pavēstīja, ka varasiestādes ir uzsākušas Volčanskas un kaimiņu rajonu iedzīvotāju brīvprātīgu evakuāciju sakarā ar pastiprināto apšaudi.

“Mēs tagad brīvprātīgi evakuējam iedzīvotājus. Lielākā daļa cilvēku šobrīd izbrauc ar saviem transportlīdzekļiem, bet tagad mēs kopā ar humānās palīdzības centru organizējam to cilvēku izvešanu, kuriem nav iespēju izbraukt saviem spēkiem,” pavēstīja Gambarišvili.

Volčanskas pilsēta atrodas piecu kilometru attālumā no robežas un pašlaik tur dzīvo aptuveni 3000 cilvēku, bet pirms kara tajā dzīvoja aptuveni 17 000 cilvēku.

Pēc Gambarišvili teiktā, no Volčanskas un tuvējām apdzīvotajām vietām, kuras pašlaik tiek apšaudītas, tiek izvesti cilvēki un nogādāti Harkivā.

Reportedly, this is Russia attacking Kharkiv region with Grad MLRS in the early hours of the morning today from Belgorod region.

The situation in the North of Kharkiv region is "tense", Ukrainian Defenders report. pic.twitter.com/f6FBEQVums

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 10, 2024