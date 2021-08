Agija un Roberts Tommes ar savu medusmēneša ceļojumu pa Eiropu pierāda, ka, sekojot informācijai par Eiropas valstu dažādajām prasībām, ir iespējams apceļot daudzas valstis. Foto no personiskā arhīva

Kurp tagad Eiropā drīkst ceļot? Eiropas valstīm pandēmijas laikā ir dažādas prasības







Ilze Kalve, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ja drīzumā plānots ceļojums uz Eiropas valstīm, tad lieti noderēs interneta vietne “Re-open EU”, kur vienuviet apkopoti galvenie nosacījumi ieceļošanai, tranzītam un epidemioloģiskajām prasībām 31 Eiropas valstī.

Atrodama arī izsmeļoša informācija par ceļošanu uz Latviju, kas noteikti noderēs tiem tautiešiem, kuri vēl grib paspēt apciemot radus un draugus.

Mājaslapu uztur Eiropas Komisijas Komunikāciju departaments, kurš balstās uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) datiem, tādēļ to var uzskatīt par uzticamu informācijas avotu.

“Re-open EU” mājaslapā, kas pieejama arī mobilās lietotnes veidā, rakstīts: “”Re-open EU” sniedz informāciju par dažādiem spēkā esošajiem pasākumiem, tostarp par karantīnas un testēšanas prasībām ceļotājiem, ES digitālo Covid sertifikātu, kas palīdzēs jums īstenot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, un mobilajām koronavīrusa kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnēm.

Informācija tiek bieži atjaunināta un pieejama 24 valodās. Tas palīdzēs jums plānot savu ceļojumu pa Eiropu, vienlaikus saglabājot drošību un veselību.”

Ko iespējams uzzināt

Eiropas kartē vietnē “https://reopen.europa.eu/lv” ar zaļu iezīmētas valstis, kur Covid-19 saslimšanas rādītāji ir vismazākie, bet tumšsarkanā krāsā – lielākie. Ekrānuzņēmums no reopen.europa.eu

Atverot mājaslapu ­(https://reopen.europa.eu/lv/) vai uzinstalējot mobilo lietotni (“Google Play” un “App Store” veikalos jāmeklē “Re-open EU”), parādās paziņojums, ka lapas 24 valodas nodrošina automātiskais tulkojums, jo informācija bieži mainās.

Izskatās, ka pamata valoda bijusi angļu, tādēļ aizdomīga tulkojuma gadījumā vēlams pārbaudīt to pašu teikumu angliski.

Piemēram, Itālijā ceļojumu sadaļā latviskajā versijā atrodams diezgan nesaprotams ieraksts, ka, ierodoties valstī bez digitālā vakcinēšanas sertifikāta, obligātā pirmslidojuma 48 stundu testa “atbrīvojumu neattiecina uz bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem”.

Paskatoties tieši to pašu teikumu angliski, izrādās, ka bērni, jaunāki par 6 gadiem, ir izņēmums.

Turpat ērti pārskatāmā Eiropas kartē ar zaļu iezīmētas valstis, kur Covid-19 saslimšanas rādītāji ir vismazākie, bet tumšsarkanā krāsā – lielākie. Ir padomāts par tiem, kuri neatšķir krāsas, tādēļ pieejams kartes variants, īpaši piemērots šiem cilvēkiem.

Izvēloties valsti, parādās gan datums, kad informācija atjaunināta, gan noteikumi. Piemēram, Francijai rakstīts, ka “šī valsts jau ir savienota ar vārteju un izdod un/vai verificē vismaz vienu ES digitālo Covid sertifikātu (vakcinācija, pārslimošana, tests)”.

Pēdējās izmaiņas datētas ar 6. augustu, tur teikts, ka, ieceļojot no ES dalībvalsts vai Šengenas zonas, jāiesniedz deklarācija, ka nav Covid-19 saslimšanas simptomu un 14 dienas pirms ieceļošanas nav bijusi saskare ar apstiprinātu saslimšanas gadījumu.

Nevakcinētiem ceļotājiem, kuri ierodas no Spānijas, Portugāles, Kipras, Maltas, Nīderlandes un Grieķijas, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts mazāk nekā 24 stundas pirms izlidošanas.

Taču tiem ceļotājiem, kuriem ir digitālais ES Covid sertifikāts (saīsinājumā no angļu valodas – EUDCC), atļauts ieceļot Francijā bez tādiem papildu ierobežojumiem kā karantīna vai testēšana.

Tas nozīmē, ka vakcinētajiem ceļotājiem no Latvijas, kuru sertifikāti reģistrēti “covid19sertifikats.lv”, problēmām nevajadzētu būt, jo tas ir prasītais EUDCC sertifikāts.

Ir pieejama informācija arī tiem, kuri ieceļo no valstīm, kas ir ārpus ES vai Šengenas zonas, atrodamas arī saites uz attiecīgo valstu mājaslapām ar precīzu informāciju par šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem.

Visām valstīm ir pieejama informācija par masku valkāšanu sabiedriskās vietās, taču ne visām – par Covid-19 testu cenām.

Kādi noteikumi ­tranzītam?

Īpaša sadaļa veltīta tranzītam gan pa zemi, gan pa gaisu. Francijā, piemēram, EUDCC sertifikāts ir nepieciešams, lai dotos uz pasākumu, kas domāts vairāk nekā 50 apmeklētājiem, to vajadzēs, lai uzturētos kafejnīcās, iepirkšanās centros, slimnīcās un citur.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam sertifikāts nav nepieciešams, tāpat līdz 30. augustam arī pusaudžiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem sertifikātu neprasīs.

Vakcinētie var nelietot sejas aizsegus vietās, kur atļauts uzturēties ar EUDCC sertifikātiem, izņēmums ir tad, ja to pieprasa par pasākumu atbildīgās institūcijas.

Tāpat var uzzināt, vai iespējams izmantot vietējo Covid-19 kontaktu izsekošanas lietotni, taču Francijai rakstīts, ka tā nav savietojama, toties Itālijas versija atzīta kā sadarbspējīga.

Tāpat kā citas ES valstis, Itālija solās pieņemt ­EUDCC sertifikātu īpašniekus bez liekām klapatām, taču būs arī jāpilda pasažieru lokācijas forma, uz kuru ved norādītā saite.

Dažās valstīs noteikumi ir pāris teikumos, bet citās skaidrojums ir vesels romāns, jo reģionos prasības var atšķirties, tāpat var atšķirties arī Covid-19 izplatība.

Viegli meklēt

Ja ir kādi īpaši nosacījumi ceļošanai, piemēram, medicīnisku iemeslu dēļ ir problēmas ar masku valkāšanu, tad var ātri sameklēt, kurās valstīs maskas nav obligātas.

Aizejot uz sejas masku sadaļu, kas apzīmēta ar attiecīgu zīmējumu, izvēlnes lodziņā iespējams mainīt valstis, lietotnei paliekot izvēlētajā sadaļā un valodā. Igaunijā, piemēram, masku valkāšana telpās ir “ieteicama”. Tātad – nav obligāta. Savukārt Norvēģijā prasības atšķirsies atkarībā no pašvaldības un situācijas.

Atsevišķa sadaļa veltīta tam, vai valstī drīkst brīvi pārvietoties, atliek tikai mainīt valstis, un nomainīsies informācija. Tā Vācijā ir vesels saraksts ar federālajām zemēm un saitēm uz noteikumiem, taču Maltā atbilde par netraucētu pārvietošanos ir īsa – “jā”.

Tiem, kuri ceļo ar bērniem, atsevišķas sadaļas nav, taču diezgan viegli ir atrodama informācija par to, līdz kādam vecumam bērni skaitās izņēmums.

Piemēram, Vācijā ceļošanas sadaļā rakstīts, ka bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, atbrīvoti no testēšanas, taču Grieķijā precizēts, ka pie pieaugušajiem skaitās ceļotāji, kuri ir 12 gadus veci un vecāki.

Dānijā no testēšanas prasības atbrīvoti bērni, kas jaunāki par 16 gadiem, taču Itālijā bez Covid-19 analīzēm var iztikt tikai pavisam mazi bērni – jaunāki par 6 gadiem.

Var plānot ceļojumu

Interesanta iespēja ir “Ceļošanas plāns”. Izvēloties izbraukšanas valsti un galamērķi, iespējams pa vidu pievienot arī tik tranzītvalstis, cik vien nepieciešams.

Piemēram, dodoties no Latvijas uz Poliju caur Lietuvu, tiks parādīta detalizēta informācija par to, kas jāņem vērā, izbraucot no Latvijas un atgriežoties Latvijā, detalizēta informācija būs arī par to, kā šķērsot Lietuvu tranzītā un kas nepieciešams, ierodoties Polijā.

Biežākais ceļojumu galamērķis nebūt nav Polija, bet gan Apvienotā Karaliste (AK), kas, kā zināms, ES valstu sarakstā vairs nav, taču “Re-open EU” ir iekļauta informācija, kas jāņem vērā vakcinētiem un nevakcinētiem ieceļotājiem arī no trešajām valstīm.

Medusmēnesī – pa Eiropu

Dr. Agija Tomme, ārste rezidente psihoterapijā, šobrīd atrodas medusmēneša ceļojumā pa Eiropu. Viņa piekrita dalīties savos iespaidos ar “Latvijas Avīzi”.

“Lidojot no Latvijas uz Austriju un pēc tam šķērsojot robežas vairākas reizes pa sauszemi vilcienā, Covid-19 sertifikāts ir noderējis tieši trīs gadījumos.

Divas reizes tas bija jāuzrāda lidostās – Latvijā un Austrijā, kā arī kādā austriešu āra kafejnīcā. Iebraucot Slovākijā, bija jāaizpilda forma par vakcinācijas statusu, taču sertifikāts nebija jāpievieno. Savukārt, iebraucot Ungārijā no kaimiņvalsts, nebija vajadzīgi nekādi pierādījumi vai tiešsaistes formas.

Tā kā nupat esmu pārgājusi vīra uzvārdā, bet vakcinācijas sertifikātam vēl uzvārds nav mainījies, tad līdzi ir notariāli apstiprināts laulības un dzimšanas apliecības tulkojums.

Ielidojot Austrijā, ierēdnis sāka interesēties, tādēļ paskaidroju, ka esmu tikko apprecējusies, velkot no somām ārā dokumentu oriģinālus un kopijas. Robežsargs, saprotot, ka tūlīt nāksies lasīt kaudzi dokumentu, teica, lai iet tik tālāk,” pastāstīja Agija Tomme.

“Ar vilcienu plānots apceļot vēl vairākas valstis, ir nedaudz bail ko sajaukt, taču pagaidām viss iet gludi,” piebilda Eiropas apceļotāja, kas pierāda, ka tas šobrīd iespējams.