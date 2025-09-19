Foto: Ekrānuzņēmums no “X”/PhonlamaiPhoto

Tehnoloģijas attīstās zibens ātrumā. Cilvēki ikdienā arvien vairāk izmanto dažādus mākslīgā intelekta rīkus. Taču – kādas sajūtas jūsos raisa doma, ka to dara arī ārsti?

Sociālajos tīklos Elviss Strazdiņš, programmētājs un tehnoloģiju entuziasts, aicinājis par to padomāt. Viņš raksta: “Ņemot vērā, ka topošie ārsti šobrīd universitātēs lieto ChatGPT, lai rakstītu darbus, labāk jau laicīgi sāc ieturēt veselīgu dzīvesveidu!”

Ekrānuzņēmums no “Thread”
Ieraksts raisījis plašāku diskusiju. Savu skatījumu pauduši arī medicīnas nozares pārstāvji.

Kāda “Thread” lietotāja norāda, ka satraukumam nav pamata. “Jā, esejas var rakstīt arī ar AI. Tomēr, ņemot vērā, ka medicīnas studentiem ir ļoti daudz klātienes rakstisku un mutisku kolokviju, kā arī praktisku eksāmenu, nedomāju ka viņi zinās mazāk.”

“Praksē ChatGTP ir tikai palīgs. Ja situācija sarežģītāka par vienkāršu saaukstēšanos vai klasisku Fe deficīta anēmiju, tad bez prakses un ārsta zināšanām neiztiks. ChatGTP pagaidām nespēj domāt klīniski, reizēm arī dod nepareizus datus. Tas, ka studenti reizēm slinko, gan ir fakts, bet šis ļoti ātri atspēlēsies praksē. Ja nav labu teorētisko zināšanu, ir ļoti grūti, ja ne pat neiespējami strādāt,” diskusijā iesaistījās vēl kāda “Thread” lietotāja.

Kāds cits norāda, ka ierakstā pausts virspusējs secinājums.

Savukārt platformā “X” kāds ārsts norāda: “Esmu ārsts un ir speciālas ārstu AI informācijas platformas, kas ir labas. Bet chatgpt nav uzticams, var kaut ko pameklēt, bet jāpārbauda. Kvalitatīvu literatūras apskatu arī nevar dabūt. Valodas lietojumā gan man palīdz.”

