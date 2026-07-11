Vai čūskas dzīvo arī Arktikā? Atbilde varētu pārsteigt itin visus 0
Varētu šķist, ka čūskām pēc loģikas nav vietas ledainajā Arktikā, tomēr tā nav taisnība. Aiz Polārā loka dzīvo viena čūsku suga – parastā odze (Vipera berus), kas sastopama Skandināvijā un Krievijā.
Šī čūska, iespējams, vairāk nekā jebkurš cits rāpulis izjauc ierasto priekšstatu par robežu starp aukstasiņu un siltasiņu dzīvniekiem. Par to raksta dabas pētnieks Žils Hovards vietnē Discoverwildlife.com.
Viena no pārsteidzošākajām odzes pielāgošanās spējām aukstajam klimatam ir redzama agrā pavasarī. Kad pēc ziemas parādās pirmie siltie saules stari, odzes iznāk sildīties un gandrīz vai saplacina savu ķermeni kā pankūku.
Šādi tās palielina ķermeņa virsmu, kas saskaras ar saules stariem, pārvēršot savu ķermeni par sava veida dabisku “saules paneli”. Tas ļauj rāpuļiem efektīvāk uzņemt siltumu un ātrāk sasilt.
Odzes mazuļi piedzimst dzīvi
Vēl viena būtiska priekšrocība dzīvei tālajos ziemeļos ir odžu vairošanās veids. Daudzas čūskas dēj olas siltās vietās, piemēram, komposta kaudzēs vai citur, kur iespējams saglabāt pietiekamu temperatūru.
Taču ziemeļu odzes olas nedēj. Tās saglabā embrijus savā ķermenī un pasaulē laiž jau dzīvus mazuļus. Tas nozīmē, ka mazuļi ir pasargāti no ārkārtīgi zemām temperatūrām, ko olas ārējā vidē, visticamāk, nespētu izturēt.
Viena maltīte ļauj izdzīvot nedēļām
Odžu izdzīvošanu Arktikā palīdz nodrošināt arī to uzturs. Ziemeļu pavasarī aktivizējas mazie zīdītāji – piemēram, peles un citi grauzēji, kas kļūst par vieglu medījumu.
Pēc veiksmīga kodiena upurim odze var būt paēdusi vairākas nedēļas vai pat mēnešus un izturēt arī vēlākus aukstuma periodus.
Parastā odze ir ne tikai vistālāk uz ziemeļiem dzīvojošā čūska pasaulē. Tā ir arī viena no čūskām, kas spēj dzīvot visaugstāk virs jūras līmeņa – tā sastopama pat aptuveni 2500 metru augstumā kalnos.
Tātad čūska, kas daudziem asociējas ar siltām mežmalām unj krūmmalām, un saulainiem akmeņiem, patiesībā spēj izdzīvot arī vietās, kur valda skarbs Arktikas klimats.