Foto. Scanpix/Manfred Angermayr

Laika prognoze kā 1. aprīlī. Šobrīd vietām vēl pamatīgi snieg, bet kas gaidāms jau pēcpusdienā? Ieteikt







Ceturtdien Vidzemē, Sēlijā un Latgalē vēl gaidāms sniegs, dienas pirmajā pusē vietām snigs stipri, prognozē sinoptiķi. Kurzemē un Zemgalē vietām nedaudz līs, vietām uzspīdēs saule un dienas gaitā sniegs nokusīs. Vējš pārsvarā būs lēns. Maksimālā gaisa temperatūra no nulle grādiem dažviet Vidzemē līdz +7 grādiem vietām Kurzemē un Zemgalē.

Rīgā no rīta brīžiem gaidāms sniegs un slapjš sniegs, dienā brīžiem iespējams neliels lietus. Pūšot lēnam dienvidu vējam, gaiss iesils līdz +5 grādiem.

Laikapstākļus nosaka neliels ciklons, no rietumiem tuvojas nākamais ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1009 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1017 hektopaskāliem Latgalē.

Dažviet vēl pamatīgi snieg

Ceturtdienas rītā daudzviet Latvijā snieg, vietām stiprā sniegā redzamība nepārsniedz 700 metrus, valsts galējos austrumos snigšana vēl nav sākusies, liecina meteoroloģiskā informācija.

Savukārt daļā Kurzemes snigšana mitējusies, vietām sniegs pārgājis lietū un dažviet Kurzemē izveidojusies migla. Debesis pārsvarā apmākušās, ceļi slideni.

Vējš lēni līdz mēreni pūš no dienvidu puses. Gaisa temperatūra no +3 grādiem Dienvidkurzemes piekrastē līdz -3..-6 grādiem valsts austrumos, kur naktī gaisa temperatūra vietām bija noslīdējusi līdz -8 grādiem.

Biezākā sniega sega novērojumu stacijās piecos rītā bija četri centimetri Saldū un pieci centimetri Kuldīgā.

Rīgā apmācies un sniegots rīts, pūš dienvidu vējš četri metri sekundē, gaisa temperatūra -1 grāds.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no 0,0 grādiem Alūksnē līdz +4,3 grādiem Dobelē.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 29.martā bija +31 grāds Spānijā un Francijas dienvidrietumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -30 grādi Skandināvijas kalnos.











































Pirmie pavasari ziedi Ķemeru vēsturiskajā un atjaunotajā parkā









































































Eiropā uzzied pavasaris

Daudzviet Latvijā autoceļi sniegoti un apledo

Šorīt sniegs un apledojums valsts centrālā daļā, Zemgalē, Vidzemē un vietām Kurzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 72 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejaa (A1), Vidzemes šosejas A2) posmā no Rīgas līdz Līgatnei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam un no Valmieras līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4), Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6) no Rīgas līdz Jēkabpilij, Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) no Rīgas līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Skrundai un uz Ventspils šosejas (A10).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Aizkraukles, Rīgas, Ventspils, Limbažu, Saldus, Dobeles, Bauskas, Jelgavas Ludzas, Talsu un Tukuma apkārtnē.

Saglabājas neseno nokrišņu un atkušņa laikā ieviestie masas ierobežojumi uz grants ceļiem. Transportlīdzekļa masas ierobežojumi ieviesti 764 grants ceļu posmos.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.