Rajevs: Jāatceras, ka Zelenskis atbildēs par kara iznākumu 0
Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), NBS rezerves pulkvedis, TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” norādīja, ka Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim kā valsts un armijas vadītājam būs jāuzņemas atbildība par kara iznākumu.
Rajevs uzsvēra, ka virspavēlniekam kara laikā ir jāspēj pieņemt arī nepopulāri lēmumi, tostarp mainīt militāro vadību, ja tas palīdz sasniegt galveno mērķi – uzvarēt karā.
Vienlaikus viņš norādīja, ka jebkura augsta līmeņa komandieru nomaiņa ir jāvērtē pēc rezultāta. Ja pārmaiņas neuzlabo situāciju frontē, tās var radīt vairāk problēmu nekā ieguvumu.
Komentējot publiski izskanējušās ziņas par nesaskaņām starp atsevišķiem Ukrainas militārās vadības pārstāvjiem, Rajevs pauda bažas, ka iekšēji konflikti karojošā valstī var negatīvi ietekmēt kopējo situāciju.
Viņš uzsvēra, ka kara laikā īpaši svarīga ir vienota vadība un spēja koncentrēties uz kopējo mērķi.