Foto – Ilze Pētersone

Vai rabarberi jārauj tikai līdz Jāņiem? Audzētāji Ozoliņi godā senču gudrības un jaunākos atklājumus Ieteikt







Vectēva selekcionēta šķirne

Vai zinājāt, ka rabarberi no krūma nevis jāgriež, bet uzmanīgi jāizrauj, kāti jāplūc no vidus, malējos atstājot auga spēkam un ēnai? Pieredzējušiem audzētājiem, par kādiem sevi var saukt arī Ozoliņu ģimene Vestienas pagasta Jāņkalnos, tās ir ābeces gudrības. Viņu galvenā rūpe, kā novākt visus brangi noaugušos kātus līdz Jāņiem – vēl viena vērā ņemama atziņa. Tāpēc rabarberu ražas laikā darbs rit divās maiņās – strādnieki jau septiņos no rīta ir uz lauka un aiziet no tā ap astoņiem vakarā.

1992. gadā Ulda Ozoliņa dibināto saimniecību šodien vada viņa bērni. Dēls Māris pārrauga stādījumus, meitas Ilzes ziņā – pārstrāde. Viņa arī laipni izrāda saimniecību tūristiem, kas Jāņkalnos viesojas vai ik dienu.

Rabarberu šķirni Ozoliņi mantojuši no vecātēva, kurš, būdams agronoms selekcionārs, pats to izveidojis. Tik vien kā piemirsies iedot vārdu, taču jaunā paaudze ražīgo lapaini iesaukusi par Latvijas vietējo, pasmaida Ilze. Kad viņas tēvs nodibinājis Jāņkalnu saimniecību, biznesu sākuši tieši ar vecātēva rabarberiem.

Vēl tagad atmiņā agrie rīti, kad kopā ar māsām un brāļiem jau piecos briduši laukā, lai līdz astoņiem saplūktu uz Rīgas tirgiem vedamo kravu. “Ģimenē esam seši bērni – labu labais darba spēks,” nosaka Ilze un piebilst, ka vienu brīdi lauksaimniecības kļuvis par daudz, tāpēc gribējies mukt vai nu uz Rīgu, vai – ārzemēm. Viņa dažus gadus pastrādājusi kādā Norvēģijas skolā par sociālo pedagoģi, taču pat labi apmaksātais darbs un karjera, dzīvesvieta, apgūtā valodas prasme Ozoliņu meitu nespēja noturēt ziemeļzemē. Kad brālis Māris, kas, izstudējis Latvijas Lauksaimniecības universitātē uzņēmējdarbību, uzņēmies rūpes par tēva saimniecību, aicināja viņu palīgos, Ilze brauca mājās. “Norvēģi man iedeva gadu, lai pamēģinot, ar cerību, ka atgriezīšos, bet es sapratu, ka mana vieta ir šeit,” viņa nosaka. Vasarā būšot trīs gadi, kopš plecu pie pleca ar brāli saimniekojot Jāņkalnos.

Tagad šķiet neiedomājami, taču ap 2000. gadu rabarberu audzēšana saimniecībā apsīka, lauks aizauga ar nezālēm. “Daudzi tolaik metās uz ārzemju labumiem, bet mēs savu produkciju varējām pārdot tikai svaigā veidā, pārstrādes ceha tolaik vēl nebija,” Ilze spriež par iespējamiem rabarberu norieta iemesliem. Ozoliņu biznesā ienāca krūmmellenes – tēvs no Polijas atveda mazus stādiņus. Padomu par kopšanu nebija īsti kam pajautāt, jo Latvijā tās audzējuši vien pāris vietās. Izvēle izrādījās pareizā – jau Ulda Ozoliņa saimniekošanas laikā Jāņkalni kļuva par vienu no lielākajām krūmmelleņu audzētavām Madonas novadā. Šodien ražojošie krūmi aizņem septiņus hektārus. “Mums ir gan ogu dārzs, gan stādu audzētava, jo esam iemācījušies krūmmellenes arī pavairot,” nosaka jaunā saimniece.

Kas rabarberiem der, mellenēm – neder

Pirms pieciem sešiem gadiem, kad rabarberi Latvijā atkal tika celti godā, Ozoliņiem atlika no vecajiem stādījumiem izravēt nezāles un ķerties pie plūkšanas.

Jāņkalni izvēlējušies integrēto saimniekošanu. Tas ir kaut kas pa vidu starp konvencionālo un bioloģisko metodi, piebilst Ilze. “Esam augu aizsardzības dienesta uzraudzībā, viņi pie mums brauc un veic apskates, mums ir lauku žurnāls, kurā fiksējam visu, ko un kā darām savos stādījumos.” Metode aizliedz lietot pesticīdus, savukārt minerālmēsli precīzās devās ir atļauti. “Kas rabarberiem der, mellenēm – neder,” nosaka Ilze, kad jāraksturo abu kultūru audzēšanas atšķirības. Mellenēm vajag skābu augsni un mēslojumu, arī kopšanā tām vairāk jāvelta laiks – pavasarī jāizgriež vecie zari, jāatbrīvo no maijvaboļu kāpuriem, vasarā katru dienu jālaista u.c. Toties lapainis ir gana pieticīgs un pacietīgs dārzenis – ne velti laukos pat par nezāli apsaukāts, nosmej Ilze. Kad pamēslo ar kūtsmēsliem – aug kuplāk un ražīgāk, kaites un kukaiņi to nenomāc, nav katru dienu jālaista – ūdens ieteicams tieši pirms novākšanas, tad kāti ilgāk turas sulīgi.

Galvenā rabarberu ražotāja Jāņkalnos ir vecātēva selekcionētā šķirne, taču jaunajos stādījumos savu vietu ieņēmusi arī Latvijā populārā ‘Ogre 13‘ un pēc garšas maigākie un saldākie aveņsarkanie. Līdz Jāņiem visi kāti būs nogriezti, lai jūlijā atkal sakuplotu no jauna. Ilze to sauc par atražu, kas arī tiek novākta un pārstrādāta.

Līdz saulgriežu laikam nepilnu divu hektāru lielajā rabarberlaukā strādās seši vācēji divās maiņās. Daļa ražas aizceļo svaigā veidā pie uzpircējiem, daļa – uz pašu cehu, lai sasaldētu, kaltētu vai kā citādi pārstrādātu. “Nomazgājam, nomizojam un sagriežam vienu tonnu rabarberu kātu dienā,” stāsta Ilze un piebilst, ka tikai griešana ir mehanizēta, pārējais – roku darbs.

Ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu Ozoliņiem pirms četriem gadiem Jāņkalnos izdevās uzbūvēt pārstrādes cehu. 160 tūkstošu latu projektā 60% izmantots ES līdzfinansējums, 40% – pašu ieguldījums, kas paņemts no bankas. Pārstrādē nonāk apmēram puse rabarberu un melleņu ražas, tā tiek saldēta un žāvēta, top sulas, ievārījumi, sīrupi, marmelādes, tējas.

Vasara – labākais mārketinga laiks

Lai gan pilnā sparā tiek vākta raža un darbs dzen darbu, ciemiņus Jāņkalnos uzņem labprāt. Nedēļā te atbraucot pa trīs līdz piecām grupām. “Visus ņemam pretim – ekskursanti pēc tam atgriežas jau kā pircēji, kā arī pastāsta par mums citiem, dod atsauksmes – tā veidojas Jāņkalnu vārda atpazīstamība,” apmeklētāju uzņemšanā ieguldīto laiku vērtē Ilze. Pagājušajā vasarā sadarbībā ar Madonas novada pašvaldības tūrisma organizatoriem sarīkojuši pat Melleņu svētdienu ar gardumiem, mūziku un izklaidēm. Pašiem par lielu pārsteigumu, ieradās ap 400 cilvēku. Šogad uz 14. augustu plānojot ko līdzīgu. “Tirgosim visu, kas saistīts ar mellenēm!” sola saimniece.

Čakliem ciemiņiem Jāņkalni piedāvā pašiem lasīt ogas – sanāk lētāk nekā pirkt tirgū vai veikalā. Vēl viņi rīkojot akciju, kurā no četrām pilnām ogu kastēm viena pienākas lasītājam. Ilze ogu lasīšanu nosauc par ļoti patīkamu nodarbošanos, pati labprāt ar to nodarbotos, ja vien būtu laiks. «Taču man prieks par to, ka ražas laikā sabrauc ļaudis pat veselām ģimenēm, lasa ogas, izsaka mums atzinību, un tu saproti, ka esi noderīgu darbu darījis gan sev, gan citiem,» par gandarījuma brīžiem lauku darbos nosaka Ilze.

Attīstība

Rabarberus audzē 2 ha, krūmmellenes – 7 ha platībā. Kopā apstādīti 22 ha, kuros aug arī ābeles, avenes, zemenes, cidonijas, dzērvenes, smiltsērkšķi.

Gadā vidēji nodarbina piecus sešus strādniekus.

Sezonā novāc ap 20 t rabarberu, pusi pārdod svaigus, otru ražas daļu pārstrādā savā cehā.

Pārdod lielveikalos un uzpircējiem, paredzēta arī tirdzniecība internetā.

Perspektīva

Palielināt rabarberu un melleņu stādījumus.

Iegādāties vēl vienu saldētavu, uzstādīt modernāku sulu ražošanas līniju, ierīkot liftu, lai produkcija uz otro stāvu nav jānes ar rokām.

Paplašināt pārstrādājamo produktu sortimentu ar žāvētām aronijām, ķiršiem un citām ogām un augļiem.

Attīstīt un pilnveidot tūrisma pakalpojumus, veidojot dārzā krāšņākus stādījumus un rīkojot degustācijas cehā.