Latvijā darbu sākusi populārā lietotu apģērbu pārdošanas vietne “Vinted”; latvietes sajūsmā 0
Viļņā bāzētā lietoto preču tiešsaistes tirdzniecības uzņēmuma “Vinted” pakalpojumi tagad ir pieejami arī Latvijā, Igaunijā un Slovēnijā, uzņēmums paziņoja platformā “LinkedIn”.
Kā norādīts “Vinted” paziņojumā, jaunajos tirgos patērētājiem jau ir pieejama platforma, kurā iegādāties gan modes preces pieaugušajiem un bērniem, gan lietas mājai, sportam, hobijiem un izklaidei, gan elektronikas preces.
Pēdējā gada laikā uzņēmums ir sācis darbu Horvātijā, Īrijā un Grieķijā.
Lai tirgotos vai iepirktos “Vinted” platformā, lietotājiem ir tajā jāreģistrējas.
Kā liecina 2008.gadā dibinātā uzņēmuma sniegā informācija, tam ir vairāki miljoni reģistrētu lietotāju vairāk nekā 20 tirgos Eiropā un Ziemeļamerikā.
2019.gadā “Vinted” kļuva par Lietuvas pirmo “vienradzi” jeb jaunuzņēmumu, kura vērtība pārsniedz vienu miljardu eiro.
Pērn “Vinted” strādāja ar 76,7 miljonu eiro peļņu, kas ir 4,3 reizes vairāk nekā 2023.gadā, bet ieņēmumi pērn pieauga par 36% līdz 813,4 miljoniem eiro.
Mūsu lasītāja dalījusies ar savu prieku par jauno platformu. Viņa mums raksta: “Esmu starā par “Vinted” lietotni. Ir daudz labāk nekā “Andele Mandele” – domāju, ka “Vinted” ātri kļūs ļoti populārs mūsu vidū!”
Jau gadu atpakaļ platformā “Reddit” kāds bija neizpratnē, kāpēc Latvijā šī lietotne vēl nav, ja tā dibināta Lietuvā. Toreiz cilvēki diskusijā spekulēja, ka “Andele Mandele” ir pārāk liels konkurents. Kāds komentāros pat joko, ka tas ir tāpēc, ka Latvija kaimiņvalstij Lietuvai dziesmu konkursā “Eirovīzija” nepiešķir savus 12 balsojuma punktus.
Šķiet, ka nākamajā “Eirovīzijā” būsim Lietuvai parādā.