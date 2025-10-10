Foto: Unsplash

Latvijā darbu sākusi populārā lietotu apģērbu pārdošanas vietne “Vinted”; latvietes sajūsmā 0

LETA, LA
14:58, 10. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Viļņā bāzētā lietoto preču tiešsaistes tirdzniecības uzņēmuma “Vinted” pakalpojumi tagad ir pieejami arī Latvijā, Igaunijā un Slovēnijā, uzņēmums paziņoja platformā “LinkedIn”.

Reklāma
Reklāma
“Latvija, Lietuva un Igaunija nopietni gatavojas masveida pilsoņu evakuācijai Krievijas agresijas dēļ,” raksta vairāki ārzemju mediji 150
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums 9
Kokteilis
Auns – Gunta un Raitis, Vēzis – Māra un Kārlis: kāds vārds piestāv katrai zodiaka zīmei? 1
Lasīt citas ziņas

Kā norādīts “Vinted” paziņojumā, jaunajos tirgos patērētājiem jau ir pieejama platforma, kurā iegādāties gan modes preces pieaugušajiem un bērniem, gan lietas mājai, sportam, hobijiem un izklaidei, gan elektronikas preces.

Pēdējā gada laikā uzņēmums ir sācis darbu Horvātijā, Īrijā un Grieķijā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums
Kokteilis
Kinofestivālā starp Holivudas zvaigznēm uz ekrāna pamanīts arī… Kambala! Kurš viņš slepeni filmējies?
Kokteilis
Auns – Gunta un Raitis, Vēzis – Māra un Kārlis: kāds vārds piestāv katrai zodiaka zīmei?

Lai tirgotos vai iepirktos “Vinted” platformā, lietotājiem ir tajā jāreģistrējas.

Kā liecina 2008.gadā dibinātā uzņēmuma sniegā informācija, tam ir vairāki miljoni reģistrētu lietotāju vairāk nekā 20 tirgos Eiropā un Ziemeļamerikā.

2019.gadā “Vinted” kļuva par Lietuvas pirmo “vienradzi” jeb jaunuzņēmumu, kura vērtība pārsniedz vienu miljardu eiro.
Pērn “Vinted” strādāja ar 76,7 miljonu eiro peļņu, kas ir 4,3 reizes vairāk nekā 2023.gadā, bet ieņēmumi pērn pieauga par 36% līdz 813,4 miljoniem eiro.

Mūsu lasītāja dalījusies ar savu prieku par jauno platformu. Viņa mums raksta: “Esmu starā par “Vinted” lietotni. Ir daudz labāk nekā “Andele Mandele” – domāju, ka “Vinted” ātri kļūs ļoti populārs mūsu vidū!”

Jau gadu atpakaļ platformā “Reddit” kāds bija neizpratnē, kāpēc Latvijā šī lietotne vēl nav, ja tā dibināta Lietuvā. Toreiz cilvēki diskusijā spekulēja, ka “Andele Mandele” ir pārāk liels konkurents. Kāds komentāros pat joko, ka tas ir tāpēc, ka Latvija kaimiņvalstij Lietuvai dziesmu konkursā “Eirovīzija” nepiešķir savus 12 balsojuma punktus.

Šķiet, ka nākamajā “Eirovīzijā” būsim Lietuvai parādā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
No apaviem, kas derētu kūtij, līdz matracim ar traipu: kārtējās “Andele Mandele” “pērlītes”, kas nepatīkami pārsteidz
Ietaupiet simtiem eiro: 24 lietas, kuras labāk pirkt lietotas
6 lietas, ko nekad nevajadzētu ziedot labdarībā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.