Latvijā radīts pirmais pēcnāves plānošanas rīks. Bēres, mantojums, pensija… Ko ar to var saplānot? 0
Lai palīdzētu risināt praktiskos jautājumus, kas saistīti ar aiziešanu mūžībā, Latvijā izveidots pirmais pēcnāves plānošanas rīks “MAARA”.
Risinājuma mērķis ir sniegt drošu un strukturētu ietvaru, kurā šos jautājumus iespējams sakārtot jau dzīves laikā, tādējādi mazinot neskaidrības un radot sirdsmiera sajūtu gan pašam, gan tuviniekiem. Ikdienā mēdzam izvairīties runāt par izvadīšanu, apbedīšanu un ar tiem saistītajiem jautājumiem, tomēr pienāk brīdis, kad tie kļūst neizbēgami, un bieži vien tuviniekiem nākas uzņemties smagus lēmumus bez pārliecības, ka tie atbilst aizgājēja gribai. Jaunais risinājums soli pa solim ved lietotāju cauri visām būtiskajām pēcnāves plānošanas jomām.
Katram posmam pievienota papildu informācija par attiecīgo normatīvo regulējumu un praksēm, kas ļauj cilvēkam pieņemt informētus lēmumus. Rezultātā dažu sekunžu laikā iespējams izveidot pārskatāmu dokumentu, ko lietotājs var uzglabāt drošā vietā vai nodot tuviniekiem.
“Ideja radās pakāpeniski – sākumā draugu un ģimenes lokā pārrunājām, cik svarīga tuvinieku aiziešanas brīžos ir skaidrība, ko darīt. Vēlāk saskārāmies ar tradīciju un personīgo izvēļu sadursmēm, bet, runājot ar cilvēkiem, kuriem nācies pieņemt smagus lēmumus pēc tuvinieku nāves, kļuva skaidrs – visvairāk pietrūkst paša aizgājēja padoma. Redzot, ka šādi risinājumi jau pastāv ārvalstīs, nolēmām, ka arī Latvijā jābūt šādai iespējai,” stāsta viena no rīka autorēm Elīza Dubovska, kura risinājumu attīstīja jaunuzņēmumu un informācijas tehnoloģiju izglītības programmas “StartSchool” ietvaros.
Izstrādātāju komandu vieno zināšanas antropoloģijā, teoloģijā, sēru atbalstā un digitālo tehnoloģiju jomā. Tas ļāvis izveidot rīku ar dziļu izpratni par cilvēka dzīves un aiziešanas procesiem.
“Jau pirmo reizi izdzirdot ideju par pēcdzīves plānošanas rīku, bija skaidrs – tas ir ļoti vajadzīgs. Vien astoņus mēnešus vēlāk šī ideja jau pārtapusi gatavā produktā. Lepojos ar komandu un visiem, kas veido uzņēmumus, lai risinātu sabiedrībā patiesi svarīgus jautājumus! Programma “StartSchool” radās, lai drosmīgas idejas kļūtu par risinājumiem, kas maina mūsu sabiedrību.
“MAARA” ir spilgts pierādījums tam – no personīgas pieredzes un sarunām par bieži noklusētiem jautājumiem izaudzis rīks, kas palīdzēs daudziem cilvēkiem. Esmu priecīga, ka cilvēki ar dažādām zināšanām un pieredzi spēja apvienoties, lai radītu inovatīvu risinājumu tik svarīgā, bet sabiedrībā reti apspriestā jomā,” uzsver “StartSchool” līdzdibinātāja Anna Andersone.
Svarīga rīka iezīme ir drošība un lietošanas elastība – sensitīva informācija netiek glabāta tiešsaistē. Pēc plāna izveides lietotājs dažu sekunžu laikā var sagatavot pārskatāmu PDF dokumentu, kuru iespējams uzglabāt drošā vietā vai izdrukāt. Reizi gadā sistēma atgādina par nepieciešamību pārskatīt izvēles, lai nodrošinātu, ka tās vienmēr ir aktuālas.
Papildus plānošanas funkcijai risinājums ļauj saņemt informāciju un atbalstu tuvinieka zaudējuma gadījumā. Platforma vienuviet apkopo praktiskos jautājumus, kas parasti jārisina cilvēka aiziešanas brīdī, un piedāvā ceļvedi, kā ar tiem tikt galā. Tāpat bloga veidā ir publicēti raksti par sēru emocionālajiem aspektiem, vairojot izpratni par aiziešanas procesiem un atbalstot cilvēkus sarunās par šīm tēmām.