Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Barviks par VARAM: “Aicinu vienreiz to midzeni izdzenāt ar sūdainu mietu” Ieteikt







Pērn no vilku uzbrukumiem cietuši 336 mājdzīvnieki. Kā mazināt vilku uzbrukumu risku? Par to tika diskutēts TV24 raidījumā “Saimnieks. Zeme. Valsts”. Viens no raidījuma viesiem bija Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Haralds Barviks, kurš sūtīja īpašu sveicienu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).

Reklāma Reklāma

“VARAM kārtējo reizi sevi parāda tādu, kāds tas ir. Un es gribētu tiešām vienreiz aicināt to izveidoto midzeni izdzenāt ar sūdainu mietu. Nu nav cita risinājuma. Tāpēc ka visas lietas, kas ir jārisina, līdz ko tās nonāk ministrijā, tās kā tādā mīkstā deķī pazūd. Tās vienkārši tur noslāpst un nekas netiek tālāk virzīts. Vienmēr ir atrunas par dažādiem Eiropas normatīvajiem aktiem, kuri patiesībā daudzreiz tiek izrauti no konteksta un mums to visu pasniedz kā reālu patiesību. Direktīvas tiek traktētas, un daudz kas tiek traktēts tā, kā viņiem ienāk prātā,” pauda Barviks.

Runājot par vilku uzbrukumiem aitām, viņš sacīja: “Viens no momentiem, kas varētu būt iespaidojis, ka varbūt arī tiešām uzbrukumi bijuši mazāk, ir tas, ka bija ļoti spēcīgs Āfrikas cūku mēra uzliesmojums pērn, un tas turpinās. Un bija ļoti daudz kritušo meža cūku. Tas nozīmē, ka bija diezgan spēcīga barības bāze mežā, un vilkiem mazāk vajadzēja no tā meža nākt ārā un uzdarboties.

Un turpmākajā nākotnē es paredzu, ka vilku uzbrukumu skaits ievērojami pieaugs atsevišķos reģionos, konkrēti es minētu Kurzemi. Ja briežu skaitu mēs samazināsim, kas nepārprotami ir jādara, tad barības bāze mazināsies un vilks pārslēgsies uz to, kas viņam būs vieglāk pieejams – aitas un suņi.”

Pilnu TV24 raidījumu “Saimnieks. Zeme. Valsts” variet skatīties TV24 ēterā sestdien, 8.februārī, pulksten 18:00!