Latvijas uzņēmējdarbības vide kļūst konkurētspējīgāka; LIAA atzīta par labāko investīciju piesaistes aģentūru Centrālajā un Austrumeiropā 0
“2025. gads Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) bijis izrāviena gads – ārvalstu investīciju piesaistes jomā pirmo reizi tiks pārsniegta miljarda atzīme, atgriežas izaugsme eksport rādītājos, īpaši pakalpojumos, bet ārvalstu tūristu piesaistes jomā pietuvosimies 2019. gada rādītājiem,” tā šodien aizvadītajā preses konferencē uzsvēra LIAA direktore Ieva Jāgere.
Turpinot, LIAA direktore uzsvēra, ka šogad LIAA apliecināja, ka Latvija spēj konkurēt par lielajiem starptautiskajiem projektiem un uzvarēt. “Investori novērtē mūsu profesionālo pieeju, pārskatāmo procesu un valsts gatavību sadarboties,” tā LIAA I.Jāgere, piebilstot, ka reorganizācija, kas īstenota pēdējā gada laikā, ir ļāvusi pārvērst aģentūru par uzņēmējiem pieejamu un atsaucīgu partneri, kas spēj ātri reaģēt uz pārmaiņām globālajā ekonomikā.
LIAA Investīciju portfelis sasniedzis 17,5 miljardu eiro
Šogad LIAA investīciju projektu portfelis sasniedzis 17,5 miljardus eiro, aptverot 184 projektu, kuros potenciāli tiks izveidotas 7396 jaunas darba vietas.
Kopumā šogad uzsākta 20 jaunu investīciju projektu īstenošana, kuru kopējais ieguldījumu apjoms sasniegs 745 miljonus eiro, neskaitot investīciju fonda “Ingka investment” mežu iegādes darījumu par 720 miljoniem eiro. Pie šī darījuma sekmīgas norise LIAA strādāja divus gadus. No lielajiem un jau līdz šim publiski izskanējušajiem projektiem vēl var minēt “Fibenol” biorafinēšanas ražotnes attīstību Valmierā ar kopējo ieguldījumu apjomu līdz 700 miljoniem eiro un Rheinmetall munīcijas ražotni, kur plānots investēt 270 miljonus eiro. Summējot šos projektus ar pārējiem kopējais investīciju apjoms, šogad uzsāktajos projektos pārsniegs vienu miljardu eiro.
Eksports: aug augstas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu īpatsvars
2025. gada deviņos mēnešos eksporta izaugsme bija par 4,4 % lielāka nekā attiecīgajā laika posmā pirms gada. Šie rādītāji rāda, ka Latvijas eksporta sektors atgūstas un aug, taču joprojām būtiska ir spēja īstenot pārmaiņa ekonomikā attīstot tehnoloģiski augstvērtīgākus produktus, apgūt jaunus tirgus un samazināt atkarību no reģioniem un valstīm, kurās ekonomiskā attīstība sabremzējusies.
LIAA šogad īstenojusi vairāk nekā 200 dažāda līmeņa pasākumus, kuri vērsti uz eksporta izaugsmi. 17 nacionālajos stendos ārvalstīs šogad piedalījušies 167 Latvijas uzņēmumi, kuru veiksmes stāsti apliecina izaugsmes tendenci. Tā, piemēram, Tukuma Piens trīskāršojis eksportu uz Nīderlandi, Rīgas Piena kombināts uzsācis eksportu uz Dienvidkoreju kā arī ieguvis vietu 800 “Kaufland” tīkla veiklos Vācijā,. Savukārt “Pharmidea” paplašinājis savu darbību Dienvidamerikas un Austrālijas tirgos.
Būtiska loma eksporta veicināšanā un investīciju piesaistē šogad bija arī Latvijas dalība pasaules izstādē “EXPO 2025 Osaka”, kur Baltijas paviljonu apmeklēja 900 tūkstoši apmeklētāju. Kopumā Japānā izstādes “Expo 2025 Osaka” laikā tika noorganizēti 75 kultūras un biznesa pasākumi, prezentēti 200 Latvijas uzņēmumi un parakstīti 34 sadarbības līgumi.
Starptautiska atzinība Latvijai
Preses konferencē ar savu ziņojumu uzstājās arī domnīcas “Reinvantage” analītikas un izpētes vadītājs Krēgs Tērps-Balažs (Craig Turp-Balazs). Jaunākais domnīcas Reinvantage pētījums “The Investment Promotion Playbook 2025” novērtējis LIAA kā labāko investīciju piesaistes aģentūru Centrālajā un Austrumeiropā apsteidzot Igauniju, Lietuvu un vēl 29 citas valstis.
Pētījumā uzsvērts, ka Latvijas panākumu pamatā ir atklāta un uz klientu vērsta pieeja, digitālā kompetence un pārdomāts investoru atbalsts no valsts puses.
“Latvija ir labs piemērs, kā veidot uzticamu investīciju vidi. Mūsu analīze parāda, ka investori meklē ne tikai zemākas izmaksas, bet arī uzticamus sadarbības partnerus, labu digitālo risinājumu piedāvājumu un profesionālu atbalstu. Un to LIAA spēj nodrošināt, lai veidotu ilgtermiņa sadarbību,” uzsvēra Krēgs Tērps-Balažs.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.