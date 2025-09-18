TV24 un LA.LV vēlas jautāt Latvijas iedzīvotājiem – kas Tev ir Latvija tās 107. dzimšanas dienā? 0

17:53, 18. septembris 2025
Kas Tev ir Latvija tās 107. dzimšanas dienā? Mēs jautāsim to sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem.

Šoreiz mēs to nejautāsim šābrīža politiķiem – viņiem tāpat ir gana liela iespēja izteikties, atrast savu auditoriju un nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa televīzijas kameru priekšā. Mēs to jautāsim zinātniekiem, uzņēmējiem, ražotājiem, dažādu iestāžu vadītājiem, sportistiem, vēsturniekiem, muzejniekiem, ārstiem, farmaceitiem, dabas pētniekiem, žurnālistiem, publicistiem, komponistiem, aktieriem, režisoriem.

Mēs ceram, ka kopā šo cilvēku skaits līdz 18. novembrim – Latvijas valsts dzimšanas dienai – būs 107. Un šos 107 videoierakstus kopā ar vārdisko atšifrējumu mēs atdosim Nacionālajai bibliotēkai – lai pēc daudziem gadiem mēs varētu analizēt – ko latviešiem nozīmēja Latvijas valsts 2025. gadā.

Katru dienu kāds pazīstams cilvēks Tev no sava skatpunkta pastāstīs – kas ir Latvija tās 107. dzimšanas dienā.

