Leģenda izrādījusies patiesība: Austrijā zem pils atrasta lāde, kuras saturs satrieca vēsturniekus 0
Austrijā kādas pils apkaimē atrasts lāde ar nozīmīgiem dokumentiem no Otrā pasaules kara laika. Tie apstiprina senu militāru leģendu par desmit tūkstošu ungāru karavīru izglābšanu no padomju gūsta. Šis atradums kļuvis par īstu sensāciju, ziņo “Need To Know”.
Zemē ierakto lādi, kas tur nogulējusi teju 80 gadus – kopš Otrā pasaules kara, netālu no Hāgas pilsētas Austrijā atradis ungāru militārais vēsturnieks Ištvāns Šebeņs.
Lādē atradās unikāli dokumenti: dienasgrāmatas, pavēles un ziņojumi par militāro situāciju pēdējās kara dienās. Šie dokumenti apstiprināja līdz šim par leģendu uzskatīto stāstu par ungāru karavīru izglābšanu.
“Šis atradums, kas veikts gandrīz precīzi 80 gadus pēc kara beigām, apstiprina šo seno leģendu,” medijiem pavēstīja pilsētas mērs Lūkass Mihlmairs.
“Pateicoties ungāru pulkveža Lajoša Malanoti un slavenā amerikāņu ģenerāļa Džordža S. Patona draudzībai, divīzijai tika ļauts 1945. gada maijā caur Ernšthofenas spēkstaciju padoties amerikāņiem. Tādējādi viņi izglābās no padomju gūsta,” skaidroja mērs.
Atrastos unikālos dokumentus tagad plānots restaurēt, digitalizēt un nodot arhīvam, lai papildinātu vēstures liecību klāstu.