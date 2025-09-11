Foto: MI ģenerēts

Leģenda izrādījusies patiesība: Austrijā zem pils atrasta lāde, kuras saturs satrieca vēsturniekus 0

LA.LV
14:30, 11. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Austrijā kādas pils apkaimē  atrasts lāde ar nozīmīgiem dokumentiem no Otrā pasaules kara laika. Tie apstiprina senu militāru leģendu par desmit tūkstošu ungāru karavīru izglābšanu no padomju gūsta. Šis atradums kļuvis par īstu sensāciju, ziņo “Need To Know”.

Zemē ierakto lādi, kas tur nogulējusi teju 80 gadus – kopš Otrā pasaules kara, netālu no Hāgas pilsētas Austrijā atradis  ungāru militārais vēsturnieks Ištvāns Šebeņs.

Līdz šim neviens pētnieks par tās eksistenci nebija zinājis. Visticamāk, lādi kara laikā noslēpuši karavīri.
Lādē atradās unikāli dokumenti: dienasgrāmatas, pavēles un ziņojumi par militāro situāciju pēdējās kara dienās. Šie dokumenti apstiprināja līdz šim par leģendu uzskatīto stāstu par ungāru karavīru izglābšanu.

“Šis atradums, kas veikts gandrīz precīzi 80 gadus pēc kara beigām, apstiprina šo seno leģendu,” medijiem pavēstīja pilsētas mērs Lūkass Mihlmairs.

Leģenda vēsta, ka Otrā pasaules kara noslēgumā aptuveni 10 000 ungāru karavīru draudēja nonākšana padomju gūstā un izsūtīšana uz Sibīriju.

“Pateicoties ungāru pulkveža Lajoša Malanoti un slavenā amerikāņu ģenerāļa Džordža S. Patona draudzībai, divīzijai tika ļauts 1945. gada maijā caur Ernšthofenas spēkstaciju padoties amerikāņiem. Tādējādi viņi izglābās no padomju gūsta,” skaidroja mērs.

Atrastos unikālos dokumentus tagad plānots restaurēt, digitalizēt un nodot arhīvam, lai papildinātu vēstures liecību klāstu.

