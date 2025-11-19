LOK prezidents Raimonds Lazdiņš: Tā ir reāla ekonomiskā vardarbība pret sportu 0
Diskusijās par valsts budžeta prioritātēm un nepieciešamību stimulēt sabiedrības fizisko aktivitāti bieži izskan aicinājumi vairāk ieguldīt sportā. Tomēr Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš TV24 raidījumā “Preses klubs” norādīja uz to, ka kamēr valsts budžets pieaug, sporta nozare joprojām atpaliek no nepieciešamā finansējuma.
“Tā ir reāla ekonomiskā vardarbība pret sportu. Paskatāmies – valsts budžets ir audzis dubultā, sporta budžets ir knapa 2016. gada līmenī. Paskatāmies, cik ir inflācija – 53%. Tikai uz inflācijas rēķina tu nevari vairs ieguldīt tajā sportā, cik tev vajag,” norādīja Lazdiņš.
Lazdiņš skaidroja, ka esošais valsts piešķīrums sportam pat neatsedz pamatvajadzības nākamajam gadam. Šobrīd sporta nozarē trūkst vismaz 6,4 miljonu eiro.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka vairākas politiskās frakcijas tomēr meklē risinājumus un iesniedz priekšlikumus, lai rastu finansējumu sportam.
“Šobrīd es gribētu teikt, ka starp pirmo un otro lasījumu ir iesniegti vairāki priekšlikumi, kur “Jaunā Vienotība” tiešām redz, kā mazināt ēnu ekonomiku betting nozarē, jo tur arī ir viens absurds – spēļu likmes. Mēs liekam likmes, pelna betting kompānijas, nauda sportam netiek, bet mēs no sporta uzturam kultūru, jo kultūrkapitāla fonds saņem no akcīzes nodokļa. Normāli? Absurds,” tā Lazdiņš.
Viņš min, ka arī citi politiskie spēki mēģina rast risinājumus tam, lai arī sporta nozarei tiktu rasts nepieciešamais finansējums: “Tāpat “Apvienotais saraksts” ir atradis budžeta ailēs, kur ir 26 miljoni nesadalītas naudas, kur nauda ir, kā izrādās, Gaudeamusam – apsveicami, super, kultūrai, es esmu tikai par. Bet tur ir nesadalītā nauda. Nevajag stāstīt, ka naudas budžeta ailēs nav.”