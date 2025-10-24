Zatlers: Mums šobrīd ir mīksto, izvairīgo cilvēku vara 0
Par personības lomu politikā, valdības krīzi, budžetu un Krievijas hibrīddraudiem – tās ir vien dažas no tēmām, par kurām savu viedokli TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” izteica Valdis Zatlers, Latvijas Valsts prezidents (2007- 2011). Zatlers uzskata, ka deputātiem ir par daudz liekvārdības, bet sabiedrībai – bezatbildības un paviršības.
Runājot par nesaskaņām valdībā un to, ka visi gudri kritizēt, bet neviens nav gatavs īsti uzņemties vadības grožus, Valdis Zatlers saka: “Mums šobrīd ir mīksto, izvairīgo cilvēku vara.” Uz jautājumu, vai tas ir vai nav jāmaina, viņš atbild: “To var mainīt tikai caur vēlēšanām.”
Minot piemērus no Saeimas deputātu diskusiju tēmām – par Stambulas konvenciju un abortiem – viņš pauž uzskatu, ka deputātiem trūkst ideju, par ko runāt. “Ja viņi nāk un saka, ka Stambulas konvencija ir slikta, bet nevienu faktu nepasaka, tad viss paiet tikai emocionālā strīdā, tas valstij neko nedod. Un arī cilvēkiem tas neko nedod. Arī jautājums par abortiem… Katrs nes no savas kanceles kaut ko savu, bet pēc būtības visi atzīst, ka abortu paliek mazāk.”
Turklāt, kā uzsver Zatlers, aborts nav medicīniska problēma. Aborts ir sociāla problēma, kas skar izmisumā nonākušu sievieti. “Valstij jāpalīdz sievietei nenonākt šādā situācijā, ir jānovērš visi šķēršļi un iemesli,” teic Zatlers. Viens no nelaimju un sabiedrības neapmierinātības iemesliem, pēc viņa domām, ir paviršība. “Tāpēc, ja mēs runājam, kā panākt cilvēku uzticību, atbilde ir: mums jāpanāk, lai katrs savā darbā būtu atbildīgs par pārējiem cilvēkiem. Ja es esmu ārsts, es esmu atbildīgs, ja jurists, tad esmu atbildīgs… Nedrīkst būt paviršs,” piebilst Zatlers un nosaka, ka atbildība no mazām dienām jāmāca ģimenē un skolā.