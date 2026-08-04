Ik pa laikam kaut ko “nočiep” no vīra skapja? Izrādās, ka mūsu senči uz to raudzījās visai piesardzīgi 0
Daudzām sievietēm ir pazīstama sajūta, kad mājās gribas uzvilkt vīra T-kreklu vai lielo džemperi ar kapuci, vienām tas šķiet vienkārši ērti, citām tas rada tuvības sajūtu. Taču mūsu senči uz šādu paradumu raudzījās daudz piesardzīgāk. Tika uzskatīts, ka apģērbs sevī saglabā sava īpašnieka enerģiju, tādēļ ar citu cilvēku drēbju valkāšanu saistīja dažādus ticējumus un brīdinājumus.
Mūsdienās liela izmēra apģērbs ir kļuvis par modes tendenci, taču agrāk drēbes netika uztvertas tikai kā praktiska nepieciešamība. Tām piedēvēja arī simbolisku nozīmi, tāpēc citu cilvēku apģērba valkāšana ne vienmēr tika uzskatīta par labu paradumu.
Personīgās higiēnas jautājums
Speciālisti atgādina, ka apģērbs, kas ilgstoši saskaras ar ķermeni, piemēram, T-krekli, apakšveļa vai zeķes, ir personiskas lietas. Pat starp tuviem cilvēkiem nav ieteicams regulāri dalīties ar šādiem apģērba gabaliem.
Ne viss izskatās tik labi, kā šķiet.
Lai gan “oversize” stils ir populārs, ievērojamas auguma un ķermeņa uzbūves atšķirības var radīt pretēju efektu. Pārāk liels apģērbs ne vienmēr izskatās tik pievilcīgi, kā sākumā varētu šķist.
Ko vēsta tautas ticējumi?
Mūsu senči ticēja, ka drēbes saglabā saikni ar savu īpašnieku, tādēļ lietu aizdošana vai regulāra to valkāšana tika uztverta piesardzīgi.
Pastāvēja uzskats, ka sieviete, kura pastāvīgi valkā vīra drēbes, var negatīvi ietekmēt viņa veiksmi un panākumus darbā. Zinātnisku pierādījumu tam nav, taču šādi ticējumi savulaik bija plaši izplatīti.
Tika uzskatīts arī, ka sieviete, kura regulāri ģērbjas vīra drēbēs, simboliski pārņem lielāku atbildību par ģimeni un mājas rūpēm.
Atsevišķi ticējumi saistīti pat ar galvassegām. Mūsu senči uzskatīja, ka vīrieša cepures valkāšana var nest nesaskaņas un pārpratumus attiecībās.
Savukārt grūtniecēm bieži tika ieteikts nevalkāt citu cilvēku drēbes, jo visi ticēja, ka apģērbs var nodot ne tikai emocijas, bet arī neveiksmes.
Tradīcijas un kultūra
Daudzās kultūrās gadsimtiem ilgi pastāvēja stingrs dalījums starp vīriešu un sieviešu apģērbu. Šādi priekšstati bija daļa no tradicionālā dzīvesveida, un garderobes elementu sajaukšana bieži vien tika uztverta ar lielu neizpratni.
Mūsdienās šie uzskati lielākoties tiek vērtēti kā folkloras un kultūras mantojuma sastāvdaļa, nevis zinātniski pierādīti fakti. Tomēr tie atklāj, cik lielu nozīmi mūsu senči piešķīra ikdienas lietām un ar tām saistītajiem simboliem.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.