Foto: Pexels

Ik pa laikam kaut ko “nočiep” no vīra skapja? Izrādās, ka mūsu senči uz to raudzījās visai piesardzīgi 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
20:41, 4. augusts 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Daudzām sievietēm ir pazīstama sajūta, kad mājās gribas uzvilkt vīra T-kreklu vai lielo džemperi ar kapuci, vienām tas šķiet vienkārši ērti, citām tas rada tuvības sajūtu. Taču mūsu senči uz šādu paradumu raudzījās daudz piesardzīgāk. Tika uzskatīts, ka apģērbs sevī saglabā sava īpašnieka enerģiju, tādēļ ar citu cilvēku drēbju valkāšanu saistīja dažādus ticējumus un brīdinājumus.

Kokteilis
10 pazīmes, kas atklāj sievietes vecumu – lai kā tu censtos to slēpt, pēc tām redzams, ka tev jau ir vairāk nekā 40 gadu
Kokteilis
Vai tavās dzīslās rit dižciltīgo asinis? 10 uzvārdi, kas par to var liecināt 62
Kokteilis
Tie uzsūc un glabā laimi: 7 priekšmeti, kam jābūt katra latvieša mājoklī
Lasīt citas ziņas

Mūsdienās liela izmēra apģērbs ir kļuvis par modes tendenci, taču agrāk drēbes netika uztvertas tikai kā praktiska nepieciešamība. Tām piedēvēja arī simbolisku nozīmi, tāpēc citu cilvēku apģērba valkāšana ne vienmēr tika uzskatīta par labu paradumu.

Personīgās higiēnas jautājums

Speciālisti atgādina, ka apģērbs, kas ilgstoši saskaras ar ķermeni, piemēram, T-krekli, apakšveļa vai zeķes, ir personiskas lietas. Pat starp tuviem cilvēkiem nav ieteicams regulāri dalīties ar šādiem apģērba gabaliem.

Ne viss izskatās tik labi, kā šķiet.

CITI ŠOBRĪD LASA
Mājas
Kāpēc knaģī ir divi dažāda izmēra caurumi? Izrādās, katrs no tiem pilda atšķirīgu funkciju
“Latvija ir mana sapņu zeme!” Kādu latviešu tūristu Grieķijā līdz sirds dziļumiem aizkustina saruna ar vietējo iedzīvotāju
Vai tuvinieks dod par sevi ziņu no aizsaules? Zintniece nosauc 5 biežākās pazīmes, kas par to liecina

Lai gan “oversize” stils ir populārs, ievērojamas auguma un ķermeņa uzbūves atšķirības var radīt pretēju efektu. Pārāk liels apģērbs ne vienmēr izskatās tik pievilcīgi, kā sākumā varētu šķist.

Ko vēsta tautas ticējumi?

Mūsu senči ticēja, ka drēbes saglabā saikni ar savu īpašnieku, tādēļ lietu aizdošana vai regulāra to valkāšana tika uztverta piesardzīgi.

Pastāvēja uzskats, ka sieviete, kura pastāvīgi valkā vīra drēbes, var negatīvi ietekmēt viņa veiksmi un panākumus darbā. Zinātnisku pierādījumu tam nav, taču šādi ticējumi savulaik bija plaši izplatīti.

Tika uzskatīts arī, ka sieviete, kura regulāri ģērbjas vīra drēbēs, simboliski pārņem lielāku atbildību par ģimeni un mājas rūpēm.

Atsevišķi ticējumi saistīti pat ar galvassegām. Mūsu senči uzskatīja, ka vīrieša cepures valkāšana var nest nesaskaņas un pārpratumus attiecībās.

Savukārt grūtniecēm bieži tika ieteikts nevalkāt citu cilvēku drēbes, jo visi ticēja, ka apģērbs var nodot ne tikai emocijas, bet arī neveiksmes.

Tradīcijas un kultūra

Daudzās kultūrās gadsimtiem ilgi pastāvēja stingrs dalījums starp vīriešu un sieviešu apģērbu. Šādi priekšstati bija daļa no tradicionālā dzīvesveida, un garderobes elementu sajaukšana bieži vien tika uztverta ar lielu neizpratni.

Mūsdienās šie uzskati lielākoties tiek vērtēti kā folkloras un kultūras mantojuma sastāvdaļa, nevis zinātniski pierādīti fakti. Tomēr tie atklāj, cik lielu nozīmi mūsu senči piešķīra ikdienas lietām un ar tām saistītajiem simboliem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Sievietes beidzot atzīstas: lietas, ko viņas slepeni dara tikai tad, kad vīru nav mājās
Veselam
Kādi vecāku paradumi pārvērš bērnus par huligāniem: psihologi nosauc tipiskas kļūdas
Kokteilis
Likt šīm zodiaka zīmēm kādā iemīlēties ir teju vai neiespējami – tās savu sirdi glabā aiz septiņām atslēgām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.