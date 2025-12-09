Zinātnieki ir nosaukuši vienkāršus ieradumus, kas var pagarināt dzīvi par 10 gadiem 0
Hārvardas zinātnieki ir noskaidrojuši, kādi vienkārši dzīvesveida paradumi var pagarināt jūsu dzīvi par 10 gadiem, analizējot datus, kas apkopoti 30 gadu pētījumu laikā. Kopumā pētnieki pētīja 78 000 sieviešu un 44 000 vīriešu paradumus.
Pirmāmkārtām, ievērojot veselīgu uzturu! Kādas ir pazīmes, ka cilvēks ievēro veselīgu un sabalansētu uzturu?
Pārtikā tiek izmantoti pilngraudu produkti, katru dienu tiek patērēti dārzeņi un augļi, treknas zivis (lasis, forele, siļķe, sardīnes, makrele) tiek patērētas divas reizes nedēļā, samazināts taukainu pārtikas produktu, piemēram, kūku, cepumu un citu konditorejas izstrādājumu, patēriņš. Tāpat – samazināts cukura patēriņš saldumu, alkoholisko un gāzēto dzērienu veidā.
Veselīgs uzturs ietver sevī arī kontrolētu sāls daudzumu un ūdens dzeršanu.
Kā nākamais ieradums, kas pagarina cilvēka dzīvi – kustība!
Hārvardas Universitātes eksperti uzsver, ka, lai dzīvotu ilgāk, ir jābūt fiziski aktīvam katru dienu. Jo īpaši katru dienu jāveic vingrinājumi, kas paātrina sirdsdarbību un liek elpot biežāk — ir lietderīgi tos veikt vismaz 20 minūtes.
Veselīga svara uzturēšana! Ieradums kontrolēt savu svaru var būt ļoti noderīgs dzīves pagarināšanai. Svara kontrole ievērojami samazina diabēta, sirds un asinsvadu slimību, krūts vēža un citu ļaundabīgo audzēju veidu risku.
Eksperti uzsver, ka vēdera tauku pieaugums ir cieši saistīts ar noslieci uz sirds slimībām, 2. tipa cukura diabētu un insultu.
Citi veselīgi ieradumi, kas, pēc zinātnieku domām, var pagarināt dzīvi par 10 gadiem, ir alkohola patēriņa ierobežošana un smēķēšanas atmešana.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.