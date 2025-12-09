Foto: Shutterstock

Zinātnieki ir nosaukuši vienkāršus ieradumus, kas var pagarināt dzīvi par 10 gadiem 0

LA.LV
14:02, 9. decembris 2025
Veselam Dzīvesveids

Hārvardas zinātnieki ir noskaidrojuši, kādi vienkārši dzīvesveida paradumi var pagarināt jūsu dzīvi par 10 gadiem, analizējot datus, kas apkopoti 30 gadu pētījumu laikā. Kopumā pētnieki pētīja 78 000 sieviešu un 44 000 vīriešu paradumus.

Veselam
Ko nedrīkst lietot kopā ar kafiju: pētnieki izceļ piecus bīstamus pārtikas produktus
RAKSTA REDAKTORS
Traģisks notikums bērnu slimnīcā Rīgā – iespējams, mediķu kļūdas dēļ miris bērns
“Mēle nestāvēja aiz zobiem.” Skolotājs atklāj jauniešu stāstīto par 300 eiro vērto dalību protestā
Lasīt citas ziņas

Pirmāmkārtām, ievērojot veselīgu uzturu! Kādas ir pazīmes, ka cilvēks ievēro veselīgu un sabalansētu uzturu?

Pārtikā tiek izmantoti pilngraudu produkti, katru dienu tiek patērēti dārzeņi un augļi, treknas zivis (lasis, forele, siļķe, sardīnes, makrele) tiek patērētas divas reizes nedēļā, samazināts taukainu pārtikas produktu, piemēram, kūku, cepumu un citu konditorejas izstrādājumu, patēriņš. Tāpat – samazināts cukura patēriņš saldumu, alkoholisko un gāzēto dzērienu veidā.

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
Darbu sācis pirmais vietējo ražotāju digitālais tirgus laukums Latvijā: kas to padara unikālu mūsu valsts kontekstā?
Veselam
Kuri konservētie pārtikas produkti ir labi zarnu veselībai: speciālisti nosauc 6 labākos
Decembri, tev vēl ir laiks laboties! Laika prognoze trešdienai

Veselīgs uzturs ietver sevī arī kontrolētu sāls daudzumu un ūdens dzeršanu.

Kā nākamais ieradums, kas pagarina cilvēka dzīvi – kustība!

Hārvardas Universitātes eksperti uzsver, ka, lai dzīvotu ilgāk, ir jābūt fiziski aktīvam katru dienu. Jo īpaši katru dienu jāveic vingrinājumi, kas paātrina sirdsdarbību un liek elpot biežāk — ir lietderīgi tos veikt vismaz 20 minūtes.

Veselīga svara uzturēšana! Ieradums kontrolēt savu svaru var būt ļoti noderīgs dzīves pagarināšanai. Svara kontrole ievērojami samazina diabēta, sirds un asinsvadu slimību, krūts vēža un citu ļaundabīgo audzēju veidu risku.

Eksperti uzsver, ka vēdera tauku pieaugums ir cieši saistīts ar noslieci uz sirds slimībām, 2. tipa cukura diabētu un insultu.

Citi veselīgi ieradumi, kas, pēc zinātnieku domām, var pagarināt dzīvi par 10 gadiem, ir alkohola patēriņa ierobežošana un smēķēšanas atmešana.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Klusie nieru slepkavas: 7 ieradumi, kas nemanāmi posta jūsu veselību
Veselam
Kas notiek šo cilvēku prātos!? “Jaunas sievietes nāk ar milzīgiem, izčūlojušiem krūts vēžiem ar metastāzēm…”
Veselam
120/80 neattiecas uz visiem: kāds asinsspiediens kuram ir vislabākais, bet kurš jau ir “klusais slepkava”?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.