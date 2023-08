Krievija ziņo par divu dronu neitralizēšanu Piemaskavā; pārtraukti reisi četrās Maskavas lidostās

Piemaskavā pirmdien neitralizēti divi droni, paziņoja Krievijas Aizsardzības ministrija.

Tā norādīja, ka viens drons neitralizēts ar radioelektronisko ieroci pirms septiņiem no rīta un nokritis Ruzas rajona Pokrovskas ciema apkārtnē, apmēram 65 kilometrus uz rietumiem no Maskavas.

Ministrija vēstīja, ka otrs drons iznīcināts pēc astoņiem no rīta virs Istras rajona, kas ir tuvāk Maskavai.

Šī drona atlūzām nokrītot dārzkopības sabiedrības teritorijā, ievainoti vīrietis un sieviete, kā arī izsisti logu stikli trim ēkām, paziņoja Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs.

Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka abi bijuši Ukrainas droni.

Savukārt Krievijas mediji vēstīja, ka pirmdienas rītā uz laiku pārtraukti reisi visās četrās Maskavas lidostās – Vnukovas, Domodedovas, Šeremetjevas un Žukovskas.

Dronu uzbrukumi Krievijā pēdējos mēnešos nav retums. Ukraina lielākoties tieši neuzņemas atbildību, taču Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jūlija beigās sacīja, ka karš pakāpeniski atgriežas Krievijas teritorijā, un uzsvēra, ka tas ir neizbēgams un taisnīgs process.

BREAKING:

All airports in Moscow have been forced to shut down operations due to a Ukrainian drone attack against the Russian capital city. pic.twitter.com/ssEoVfHKAE

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 21, 2023