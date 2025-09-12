Apsūdzētā māte tiesā.
Foto: scanpix/leta

Māte no elles: ģimene nopērk koferus, kuru saturs liek aizrauties elpai

LA.LV
20:41, 12. septembris 2025
Ziņas Krimināls

Jaunzēlandē sākas Dienvidkorejas sievietes tiesas process. Sieviete tiek apsūdzēta divu bērnu nogalināšanā un viņu ķermeņu glabāšanā gadiem ilgi koferos, raksta Spiegel.de.

Pirmdien Jaunzēlandē sākās tiesas prāva pret Dienvidkorejas sievieti, kura, iespējams, nogalināja savus divus bērnus un paslēpa viņu mirstīgās atliekas čemodānos.

Kā ziņo Jaunzēlandes plašsaziņas līdzekļi, apsūdzētā tiesas procesa sākumā Oklendas tiesā nekomentēja slepkavības apsūdzības. Tiesnesis norādīja, ka, neskatoties uz klusēšanu, viņš sagaida, ka sieviete neatzīs savu vainu.

Šis gadījums izraisīja pasaules mēroga sensāciju 2022. gada augustā: abu bērnu mirstīgās atliekas tika atrastas pēc tam, kad kāda Oklendas ģimene izsolē iegādājās pamestas mantas no noliktavas, tostarp divus koferus, kuros atradās bērnu mirstīgās atliekas. Pēc sabiedrības ziņas abu bērnu māte tika arestēta Dienvidkorejā un izdota Jaunzēlandei.

Sieviete tiek apsūdzēta savu bērnu, kuriem toreiz bija seši un astoņi gadi, nogalināšanā 2018. gada jūnijā vai jūlijā, gadu pēc vīra nāves. Pēc tam viņa atgriezās dzimtajā Dienvidkorejā.

