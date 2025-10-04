FOTO: LA.LV kolāža/ Ekrānšāviņi no “Facebook”

"Mironis, kam kājas krīt cauri!" Jaunieši Aizkraukles pusē izdemolē skolas pagalmu, direktors piedāvā 100 eiro atlīdzību

13:13, 4. oktobris 2025
Nakts izklaide Mazzalves skolas pagalmos — vandaļi ar mašīnu sabojā abus sporta laukumus. Skolas direktoram vainīgie jau ir skaidri, bet pierādījumu trūkuma dēļ viņš ir gatavs maksāt 100 eiro par informāciju, lai iegūtu pierādījumus.

“Staburaga” sociālo mediju pārstāvji pilsētas “Facebook” profilā dalījušies ar nepatīkamu skatu un aprakstu: “Vainīgos medī viss pagasts. Vandaļi Mazzalves skolas sporta laukumā. Melnas, neglītas rises abos Mazzalves pamatskolas sporta laukumos un skolas direktora Aivara Miezīša neslēpts sašutums — tāda ir aina pēc nakts no 25. uz 26. septembri, kad divi jaunieši, visticamāk, alkohola reibumā nolēma sarīkot ralliju skolas īpašumā. Lai gan lieta nodota policijai, direktors ir pārliecināts, ka lielākais bieds pārkāpējiem ir saniknotā vietējā sabiedrība.”

Pētot sīkāk, izrādās, ka arī pats skolas direktors Aivars Miezītis ir dalījies ar skarbu ierakstu platformā “Facebook”. Viņš raksta: “Naktī no 25. uz 26.09. Ērberģē uz abiem skolas futbola laukumiem kāda nervoza persona mēģināja kaut ko pierādīt — vai varam pierādīt, ka tā nebija labi rīkoties? Lai to s*da brāli dabūtu rokā, aicinu padalīties ar šo info!”

Viņa pievienotajā foto redzams, ka skolas direktors piedāvā 100 eiro atlīdzību tam, kas sniegs informāciju, kas vainīgo palīdzētu noķert. Miezītis komentāros ir pievienojis vēl vienu foto, kur redzams, ka zāle ir ne tikai izbraukāta, bet uz tās ir arī melnas kāda mašīnas šķidruma paliekas. Miezītis komentē skarbi: “Neesmu automehāniķis, bet šķiet, ka braucējam dīzelis bija ne tikai galvā, bet arī zem autiņa kapota… Un, kā redzams, ne pirmā svaiguma.”

Plašāku interviju skolas direktors par notikušo sniedzis vietējam portālam “Staburags”. “Nav tā, ka kāds ar sveci klāt stāvēja, filmēja, fotografēja. Tomēr par 99,9 % ir skaidrs, kas to izdarīja,” sarunā ar “Staburags” žurnālistu apņēmīgi saka Aivars Miezītis. Intervijā direktors stāsta, ka viss, visticamāk, sācies pavisam vienkārši — pie estrādes divi jaunieši baudījuši atspirdzinošus dzērienus un pēc tam uzdrošinājušies doties izklaidēties.

Ir precīzi zināms, kuri bija šie jaunieši, taču tas, vai kāds no viņiem sēdēja pie auto stūres, nav pierādīts. Kā demolēšanas rīks, visdrīzāk, izmantots vecs “Audi 80”, ko direktors raksturo kā “mironi, kam kājas krīt cauri”.

