Ukraina Vecgada dienā

“Mums viņi visi būs jānogalina!” tā ukraiņu ģenerālis par atkārtotu masveida uzbrukumu Harkivai Ieteikt







Krievi noteikti gatavojas vēl vienam sauszemes uzbrukumam Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Par to ir pārliecināts gandrīz katrs ukrainis, no pirmā studenta metro līdz armijas virspavēlniekam. “Es nešaubos, ka viņi vēlas atgriezties Kijivā,” britu žurnālam “The Economist” decembrī sacīja ģenerālis Valērijs Zalužnijs. Virspavēlnieka paziņojums izpelnījās plašu rezonansi. Arī citviet tiek gaidīta jauna Krievijas ofensīva, taču domas atšķiras par to, kā un kad.

Tiklīdz zeme būs sasalusi, krievi uzbruks, sagaida valsts austrumos esošā Harkivas militārā apgabala komandieris, ģenerālis Sergejs Meļņiks. Papildus uzbrukumam Kijivai viņš sagaida, ka arī viņa

pilsētai būs vēl viena sauszemes ofensīva. Desmit līdz divdesmit krievu karavīru grupas jau šķērso robežu, lai veiktu izlūkošanu un sabotāžu,

















































































Ukrainas deokupētās teritorijas

viņš saka. Harkova atrodas aptuveni četrdesmit kilometru attālumā no Krievijas robežas.



Tāpat kā februārī, pēc Meļņika teiktā, krievi mēģinās atdalīt Harkivu no Kijivas, lai Ukrainas karaspēks Donbasā nevarētu virzīties uz rietumiem palīgā galvaspilsētai. Krievi uzbruks arī vairāk uz rietumiem, uz tādu pilsētu kā Rivne, kas atrodas starp Kijevu un Polijas robežu. Mērķis būtu pārtraukt Rietumu ieroču piegādi.

Krievija nākamajai kara kārtai pulcē vairāk nekā 200 000 karavīru. Viņi būs slikti bruņoti un slikti apmācīti, tāpat kā daudzi nesen mobilizētie karavīri.

Tas ir skaitlis, ko ukraiņu virspavēlnieks min “The Economist”. Meļņiks domā, ka to varētu būt daudz vairāk. Tas, ko paši krievi atklāti atzīst, redzams no viņu valodas lietojuma. Krievijas komandieri runā par “vienreiz lietojamiem karavīriem”, saka ģenerālis Meļņiks.

Milzīgā skaita dēļ ģenerālis Zalužnijs uzskata krievus par milzīgu pretinieku. “Mums viņi visi būs jānogalina.”





















































TV3 dokumentālā filma "“Karš Ukrainā. Okupācijas rētas”



Neatkarīgais militārais analītiķis un bijušais Ukrainas ģenerālštāba loceklis Oļegs Ždanovs domā, ka krievi šobrīd nespēj uzsākt plaša mēroga ofensīvu. Pēc viņa teiktā, Krievijas aizsardzībai trūkst visa, pirmkārt augsto tehnoloģiju ieroču.

“Staļins teica, ka kvantitāte ir svarīgāka par kvalitāti. Putins cenšas viņu atdarināt,” saka Ždanovs. Šīs pieejas rezultātus var redzēt Donbasā, asiņainajās kaujās ap Bahmutas pilsētu. Meļņiks: “Karavīri nāk skrienot, bez ķiverēm, bez vestēm.” Frontes līnija tur knapi kustas.

































Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apmeklē atbrīvoto Hersonu

Ždanovs lēš, ka Krievijas karavīru skaits uz Baltkrievijas robežas, kas varētu virzīties Kijevas virzienā, ir 10 000. Viņš par to neuztraucas. Arī tāpēc, ka Baltkrievijas armija netaisās piedalīties, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tā ir atdevusi visus savus ieročus krieviem.