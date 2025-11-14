Jauns iepirkums! Rīgas pašvaldība tuvākajos divos gados iespaidīgu summu tērēs informatīvajām kampaņām 0
Rīgas pašvaldība plāno divos gados tērēt līdz 850 000 eiro informatīvajām kampaņām, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētais iepirkums.
Iepirkumu izsludinājusi Rīgas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde, kas to veic Komunikācijas pārvaldes vajadzībām.
Iepirkuma priekšmets ir mediju plānošanas un informatīvo kampaņu izvietošanas pakalpojumi.
Paredzamā kopējā maksimāla līgumcena ir līdz 850 000 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Līgums tiks slēgts uz diviem gadiem vai līdz brīdim, kad tiks iztērēta maksimālā līguma summa.
Kā aģentūra LETA uzzināja Rīgas domē, arī iepriekš slēgti līdzīgi līgumi uz diviem gadiem, un kampaņām atvēlētos līdzekļus var arī neizlietot.
Lai startētu konkursā, pretendentiem jāizstrādā mediju izvietojumu plāns un tā pamatojums kampaņai ar nosaukumu “Pārdomāta mobilitāte – tīrs gaiss!”.
Rīgā plānots ieviest ZEZ, lai samazinātu gaisa piesārņojumu, mazinātu oglekļa dioksīda emisijas, uzlabotu gaisa kvalitāti un pilsētas iedzīvotāju veselību.
Kampaņas komunikācijas mērķi ir mainīt cilvēku attieksmi par labu ZEZ ierobežojumiem, informēt iedzīvotājus un pilsētas viesus par ZEZ noteikumiem un praktisko ietekmi, izglītot par gaisa kvalitātes uzlabošanas nozīmi, iedvesmot izvēlēties alternatīvus, videi draudzīgus pārvietošanās veidus – iešanu, sabiedrisko transportu, velosipēdus vai koplietošanas auto.
Tāpat plānots stiprināt pozitīvu saikni starp videi draudzīgu mobilitāti un veselīgu dzīves vidi un veidu.
Papildus kampaņas galvenajam komunikācijas vēstījumam un sauklim “Pārdomāta mobilitāte – tīrs gaiss” paredzēti arī atbalsta vēstījumi ar attiecīgu saturu, lai labāk izskaidrotu ZEZ nozīmi un jēgu. Šie saukļi varētu būt “mazāk piesārņojuma – veselīgāks dzīvesveids”, “mazāk piesārņojuma – zaļāka Rīga”, “gudra mobilitāte – moderna pilsēta” un citi.
Pieteikumus konkursā var iesniegt līdz 11. decembrim.
Kā ziņots, Rīgā ZEZ plānots ieviest Vecrīgā, Rīgas centrā līdz dzelzceļa lokam, kā arī teritorijā no Centrāltirgus līdz Lāčplēša ielai, kur plānots ierobežot pārvietošanos ar automašīnām, iepriekš ieceres prezentācijā informēja SIA “Ernst & Young Baltic” vecākais konsultants Oskars Leosks.
ZEZ izveidei tiek piedāvāti vairāki scenāriji, kas pamatā piedāvā pēc pāris gadiem plašāk vai šaurāk ieviest iebraukšanas maksu galvaspilsētas centrā.
ZEZ ir teritorija, kurā tiek īstenota satiksmes sistēmas pārkārtošana ar mērķi samazināt vides piesārņojumu un veicināt sabiedrības pārvietošanās paradumu maiņu.
Pašvaldībai tiek piedāvāts izvēlēties starp trīs scenārijiem. Pirmais jeb nulles scenārijs paredz nemainīt neko, kas nozīmēšot straujāka reģistrēto auto skaita palielināšanos, lēnākas izmaiņas autoparka vidējā vecumā, izteiktāku stāvvietu trūkumu, jo īpaši centrā, kā arī lielāku dienu skaitu, kurās pārsniegtas pieļaujamās gaisa kvalitātes robežvērtības.
Otrais jeb bāzes scenārijs paredz 2027. gadā ieviest diferencētu iebraukšanas maksu vieglajiem transportlīdzekļiem, ko darbina ar dīzeļdegvielu, un kravas transportlīdzekļiem, kas ražoti līdz 2007. gadam.
Trešais jeb ambiciozais scenārijs paredz 2027. gadā ieviest diferencētu iebraukšanas maksu vieglajiem transportlīdzekļiem neatkarīgi no degvielas veida un kravas transportlīdzekļiem, kas ražoti līdz 2016. gadam.