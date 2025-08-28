#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

20:07, 28. augusts 2025
Viedokļi

Par to, ko darīt, ja māju apsaimniekošanas uzņēmums nonāk finansiālās grūtībās, TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” stāsta domnīcas “Ilgspējīga Namu pārvaldīšana” vadītājs Ingārs Daibe un jurists, dzīvokļu īpašnieku biedrības vadītājs Gundars Ūdris.

“Pirmām kārtām ir jāatceras vecais labais teiciens, ka tiesības pieder modrajiem. Ja īpašums tam cilvēkam pieder, tad ir jāatceras, ka viņš ir tas kungs un ķēniņš. Diemžēl pārsvarā to neatceras un uzticas par daudz pārvaldniekam, jo vēl joprojām ir vecā, iepriekšējā padomju laika sistēmas domāšana,” norāda Ūdris.

Ko darīt, es saku vēlreiz, cilvēkam ir jāsaprot, ja tu esi dzīvokļa īpašnieks, tad tev pieder nekustamais īpašums, un tu pats esi atbildīgs. Tavā vietā, ja kāds kaut ko nebūs samaksājis, tad tev tiešām būs jāmaksā vēlreiz, piebilst Ūdris.

Tas nozīmē, ka ir jātaisa normāla kontroles sistēma, ir jāslēdz pareizi, korekti sastādīti līgumi, nevis jāuzticas tikai un vienīgi tam apsaimniekotājam, kuram dzīvokļu īpašnieku kopība vai biedrība ir nolēmusi visu uzticēt.

“Jāpārbauda viņa reputācija, šodien internetā tas viss ir pieejams. Ja to neprot darīt vecāka gadagājuma cilvēki, tad es domāju, ka katram ir bērni un dzīvokļos dzīvo arī jaunāki cilvēki, kuriem var lūgt palīdzību un galu galā jāpiesaista juristu,” uzsver dzīvokļu īpašnieku biedrības vadītājs.

“Mēs jau vairākkārtīgi esam diskutējuši, ka naudas maku vispareizāk ir glabāt savā kabatā, nevis kāda Jāņa vai Pētera kabatā. Dzīvokļa īpašniekam beidzot ir jāapzinās, ka viņš ir tas mājas galvenais īpašnieks un naudas maka glabātājs un naudas maka pārraugs. Ja tomēr naudu dod Jānim, tad ir jāseko līdzi, ko Jānis ar šo naudu dara, ne tikai paļaujamies uz formālu atskaiti un pārskatu reizi gadā, bet tiešām pajautājam kas notiek un pajautajam arī komunālo pakalpojumu piegādātājiem,” skaidro Daibe.

