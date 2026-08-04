Rīt gaidāma viena no karstākajām šīs nedēļas dienām 0
Trešdien Latvijā gaiss kļūs nedaudz karstāks – valsts dienvidos termometra stabiņš tuvosies +30 grādu atzīmei, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums galvenokārt būs neliels, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns vējš. Naktī dažviet veidosies migla.
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +12..+17 grādiem, vietām Vidzemē – līdz +9 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā gaidāma no +22..+24 grādiem dažviet piekrastē līdz +30 grādiem Latvijas dienvidos.
Rīgā trešdien brīžiem pieaugs mākoņu daudzums, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs viegls austrumu vējš, kas pāries dienvidu vējā. Gaiss naktī atdzisīs līdz +16 grādiem, piepilsētā – līdz +13..+15 grādiem. Pēcpusdienā temperatūra pakāpsies līdz +28 grādiem.
Nedēļas vidū, laikam kļūstot karstākam, mazliet pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte. No plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.