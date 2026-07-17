Valstij nevēlamo personu sarakstā iekļauj divus humoristus, kuri plānoja kocertturneju Latvijā 0
Ārlietu ministre Baiba Braže (JV) nolēmusi iekļaut agresorvalsti atbalstošus humoristus Vladimiru Moisejenko un Vladimiru Daņiļecu Latvijai nevēlamo personu jeb persona non grata sarakstā un uz nenoteiktu laiku aizliegt viņiem ieceļot Latvijā.
Kā sociālajos tīklos paziņojusi Braže, lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 61. panta otro daļu, kas nosaka – “ja ārzemnieks ir Latvijai nevēlama persona (persona non grata), par viņa iekļaušanu sarakstā lemj ārlietu ministrs”.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka abi izpildītāji šā gada septembrī bija plānojuši koncertturneju Latvijā ar programmu “Labākais 30 gados!”. Organizatori bija izziņojuši trīs koncertus Rīgā, Daugavpilī un Rēzeknē.
Latvijas ārlietu ministri kara gados regulāri ir pieņēmuši lēmumus iekļaut Latvijai nevēlamo personu sarakstos dažādus izklaides industrijas darboņus, kuri ir demonstrējuši atbalstu agresorvalstu politikai.