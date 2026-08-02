Braže: kamēr darbojas šī shēma, Krievija turpinās pelnīt 0
Lai gan pret Krieviju kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ieviestas jau vairākas starptautisko sankciju pakotnes, Maskava joprojām atrod veidus, kā daļu no tām apiet. TV24 raidījumā “Ziņu top” ārlietu ministre Baiba Braže skaidroja, ka lielākā problēma nav pašās sankcijās, bet gan sarežģītajās shēmās, kuras Krievija izmanto, lai turpinātu pelnīt un nodrošinātu preču un finanšu plūsmu.
Braže norādīja, ka sankciju apiešanā būtiska loma ir tā dēvētajām trešajām valstīm, taču ne tik daudz valstu politikai, cik atsevišķiem uzņēmumiem, kas iesaistās šajās shēmās.
Pēc viņas teiktā, Krievija gadu gaitā ir pilnveidojusi sankciju apiešanas mehānismus, tāpēc Eiropas Savienībai nākas regulāri papildināt sankciju sarakstus.
Viņa piebilda, ka sankciju sarakstos arvien biežāk tiek iekļauti arī kriptovalūtu uzņēmumi, finanšu infrastruktūras uzņēmumi un citas kompānijas, kas palīdz nodrošināt Krievijas starptautiskos darījumus.
Braže uzsvēra, ka Eiropas Savienība nepārtraukti apkopo informāciju par jaunām sankciju apiešanas shēmām un katrā nākamajā sankciju paketē cenšas novērst iepriekš identificētos “caurumus”. Tomēr Krievija paralēli meklē jaunus ceļus, kā ierobežojumus apiet.
Runājot par turpmāko spiedienu uz Maskavu, ministre norādīja, ka īpaši nozīmīgas varētu būt jaunas Amerikas Savienoto Valstu sankcijas.