“Es ik pa laikam skatos uz igauņiem un viņi rīkojas mazliet prātīgāk,” par šī brīža Covid-19 ierobežojumiem valstī RīgaTV 24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās jurists, biznesa konsultants Kalvis Vītoliņš.

“Ja ir pabalsti, tos var nemaksāt tiem, kas strādā, tas ļauj daļai cilvēku strādāt, piemēram, tajās pašās kafejnīcu terasēs. Otrs piemērs – kad bija lokdauns, tad Igaunijā tas bija salīdzinoši īss un visi to ievēroja, mums, savukārt, tas ir izstiepts ļoti garšs, kas, protams, nozīmē, ka ar laiku to ievēro slinkāk,” Vītoliņš skaidro.

Par metodēm, kā samazināt Covid-19 izplatību, jurists saka, ka nav viss vai nu jāļauj vai jāaizliedz, bet “īstajā brīdī atļaut un īstajā brīdī aizliegt. Es uzskatu, ka igauņiem tas kaut kā sanāk labāk,” viņš teic.

Jau ziņots, ka epidemioloģiskā situācija ar Covid-19 Latvijā šobrīd stabili pasliktinās, vīruss turpina izplatīties, un saslimstība pieaug, informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Pēdējo dienu laikā Latvijā ir vērojams saslimstības pieaugums ar Covid-19 – pēdējo septiņu dienu rādītāji atklāj pieaugumu par 10,6% jeb vidēji vienā dienā tiek atklāti 616 jauni inficēšanās gadījumi.

Arī stacionēto pacientu skaits pakāpeniski turpina pieaugt. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās nedēļās slimnīcās ārstējas gados jaunāki pacienti, stacionējot vecuma grupās no 50 līdz 59 gadiem, no 60 līdz 69 gadiem un no 70 līdz 79 gadiem. Līdzīga tendence esot novērojama arī intensīvās terapijas nodaļās. Vērtējot pacientu saslimstības smagumu, saglabājas intensīva situācija stacionāros, norāda SPKC.

Vērtējot pēdējās trīs nedēļas un īpaši šajā nedēļā ikdienas ziņotos augstos inficēšanās gadījumus – 28.aprīlī sasniedzot pat 967 – epidemioloģiskā situācija ar Covid-19 saslimšanu Latvijā pasliktinās. Tuvojoties svētku dienām, speciālisti atgādina, ka ieviestie drošības pasākumi joprojām ir spēkā ar mērķi novērst saslimstības izplatību.

Līdz ar to SPKC aicina ikvienu iedzīvotāju ievērot minētos drošības pasākumus, tādējādi pasargājot sevi un savus līdzcilvēkus no iespējamas inficēšanās.