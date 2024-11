Afganistānā “Taliban” režīms ieviesis virkni nosacījumu, lai apklusinātu sieviešu balsis. Taču jau tā plašajam un drastiskajam sarakstam pievienots vēl kāds aizliegums – sievietes nedrīkst publiski lūgties, ziņo ndtv.com.

2022. gadā ANO īpašais sūtnis cilvēktiesību jautājumos Afganistānā sacīja, ka “Taliban” ierobežojumi sieviešu un meiteņu brīvībai var būt noziegums pret cilvēci. Taču tiek ziņots, ka sieviešu brīvība ierobežota vēl vairāk – viņi izdevuši jaunu dekrētu, aizliedzot sievietēm skaļi lūgties vienai otras klātbūtnē.

Vietnē”X” Visegrád 24 publicēts saraksts, kurā uzskaitīti arī citi aizliegumi sievietēm Afganistānā. Afgāņu sievietēm ir aizliegts:

The Taliban has decreed that Afghan women are forbidden to:

Go to high school or university

Work in the civil service

Attend a protest

Go abroad

Drive a car

Travel alone

Ride in a taxi

Speak in public

Speak loudly inside your house

Sing

Read the Quran aloud in public

Speak to a… pic.twitter.com/osQgMm6mzZ

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 30, 2024