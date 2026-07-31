FOTO: Ekrānšāviņi no “X” un “Facebook”/ “Prāta vētra”

Pēc milzu ažiotāžas par izpostīto stadionu “Prāta vētra” parāda, kā tas izskatās tagad 0

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LA.LV
15:59, 31. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

LA.LV jau vēstījām, ka dažas dienas pēc “Prāta vētras” noslēdzošā koncerta Liepājā uzmanības centrā nonāca nevis muzikālais piedzīvojums, kuru apmeklēja tūkstošiem cilvēku, bet gan stadiona zāliens.

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Zāliens pēc koncerta bija pamatīgi izpostīts, un tas raisīja plašas diskusijas sociālo mediju lietotāju vidū. Piemēram, Artūrs norādīja, ka nav pamata satraukumam, jo, viņaprāt, šāds scenārijs bijis paredzēts jau iepriekš un grupa par iespējamajiem bojājumiem ir parūpējusies.

Savukārt Jānis nesaprata, kāpēc koncerts vispār noticis stadionā: “Man ir jautājums. Valmierā šai grupai allaž atrod kaut kādas pļavas priekš skatuves un zālāja mīdītājiem. Visi apmierināti. Vai Liepājā trūkst pļavu, ka jāčakarē labi uzturēts zāliens specifiskām vajadzībām?”

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Arī Indra atzīst, ka redzētais rada nepatīkamas sajūtas, bet vēl citi komentētāji raizējas par gaidāmajām futbola spēlēm.

Liepājas Olimpiskā centra pārstāvji aģentūrai LETA norādījuši, ka zāliena atjaunošanas darbi jau ir sākušies un dažu nedēļu laikā stadiona segumu plānots pilnībā sakārtot. Nu zāliens ir pilnībā atjaunots, un to sabiedrībai atrāda pati grupa. Publicētajās fotogrāfijās redzams, ka futbola laukums atkal izskatās tā, kā tam būtu jāizskatās.

Fotogrāfijas grupa komentē ar īsu piebildi: “Liepāja, stadions no mums, pasaules klases futbols – no jums!”

Kā aģentūrai LETA norāda Liepājas Olimpiskā centra pārstāvis Mārtiņš Sīlis, ka pilnīga sabojātā zāliena atjaunošana vēl ir procesā. Ir atjaunots apakšklājs un zāles segums, taču vēl jāgaida, kad zāle ieaugs.

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