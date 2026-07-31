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Mammas novērojums bērnu laukumā satrauc: Sencīši “rauj” 14 grādīgos kokčikus, kamēr viengadnieki skraida apkārt 0

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LA.LV
20:54, 31. jūlijs 2026
Viedokļi

Alkohols Latvijā joprojām ir viena no lielākajām sabiedrības problēmām. To apliecina ne tikai statistika, bet arī pēdējo dienu skaļākie notikumi.

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Tikmēr katram pie sevis liek aizdomāties kādas sievietes ieraksts sociālajos medijos, kurā viņa apraksta bērnu rotaļu laukumā Latgalē redzēto.

“Latgalē tiešām izteikta alkoholisma problēma. Otro dienu bērnu laukumiņā redzu, ka tēvi atnāk ar bērniem un, kamēr mazie, tiešām mazie, ap gadu veci, skraida apkārt, sencīši rauj 14 grādīgos kokčikus,” “Threads” dalās Elīna.

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Publikācija izraisīja diskusiju, kurā izskanēja dažādi viedokļi par alkohola lietošanas problēmām Latvijā.

“Visā Latvijā ir tāda problēma,” rakstīja kāds lietotājs.

Savukārt Zane problēmu saista ar sociāli ekonomiskiem faktoriem: “Bezcerība, nabadzība, degradacija. Alko vienīgais dopamīna avots.”

Ekrānšāviņš/ autores oriģinālieraksts
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