“Kāds jau šorīt uzsāka Vanšu tilta remontu?” Rīdzinieks iemūžina satraucošu fotogrāfiju 0
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis kāds foto no Rīgas centra, kurā redzams Vanšu tilts un augstu pie tilta vantīm — neliela cilvēka figūra. Ieraksta autors attēlu komentējis ar ironiju: “Kāds jau šorīt uzsāka Vanšu tilta remontu.”
Foto ātri vien izraisījis reakciju komentāros. Daļa cilvēku situāciju uztvēruši ar humoru, saistot to ar gaidāmo Vanšu tilta pārbūvi, citi sprieduši, vai redzētais nav bīstams vai vismaz satraucošs skats.
“Eklēru ražotāji berzē rokas,” ironizē kāds komentētājs, atsaucoties uz sabiedrībā zināmo Rīgas “tradīciju” — gadījumiem, kad cilvēki uz tiltiem vai citās grūti pieejamās vietās nonākot, nereti publiskajā telpā tiek pieminētas prasības pēc ēdiena vai saldumiem.
Vēl kāds joko: “Agrais putniņš nesagaidīja līguma noslēgšanu.” Citi turpina tēmu: “Pēc eklēriem kāpj?” un “Pieprasu tikai Piena Sētas eklērus!”
Komentāros parādās arī versija, ka cilvēks, iespējams, manīts jau no rīta. “No rīta to neadekvāto redzēju, kā viņš pa tilta vidu iet, bet nedomājos, ka taisās kāpt, pavisam jauns puisis,” raksta kāda soctīklu lietotāja.
Citi tikmēr joko, ka tilta tuvumā dzīvojošās kaijas droši vien neesot sajūsmā. “Tur nav neviena stabiņa un kaiju satiksme netiek mierināta. Histēriski kliedzošu, nemierinātu kaiju tuvumā dzīvojot kāda histēriska Maija,” komentē kāds lietotājs.
Joki mijas arī ar satraukumu. “Bāc..” īsi raksta kāds komentētājs. Vēl kāds pieļauj, ka, ierodoties policijai, cilvēks “pieprasīs eklērus”.
Tikmēr Vanšu tilta pārbūve patiešām ir viens no gaidāmajiem lielajiem Rīgas infrastruktūras projektiem, lai gan redzamais foto ar oficiāliem remontdarbiem nav saistāms. Rīgas pašvaldība šā gada janvārī informēja, ka ir noslēgusi līgumu ar konkursa uzvarētāju — piegādātāju apvienību “Vanšu tilts” — par Vanšu tilta projektēšanu un būvniecību. Projektēšanas darbiem paredzēti 12 mēneši pēc līguma noslēgšanas, bet būvdarbi varētu sākties 2027. gada sākumā un ilgt 24 mēnešus.
Pašvaldība iepriekš skaidrojusi, ka Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota pēc principa “projektē un būvē”, proti, viens uzņēmējs nodrošina gan būvprojekta izstrādi, gan būvdarbus. Līguma kopējais izpildes termiņš noteikts līdz 36 mēnešiem — līdz 12 mēnešiem projektēšanai un līdz 24 mēnešiem būvdarbiem. Projektā paredzēta arī vanšu nomaiņa, jaunu aizsargapvalku uzstādīšana esošajām un jaunajām vantīm, kā arī citi darbi, lai nodrošinātu tilta ilgtspēju.
Jau tagad Rīgas domē tiek runāts arī par to, ka Vanšu tilta remonts būs nopietns pārbaudījums pilsētas satiksmei. Rīgas Pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholcs jūnijā rosināja veidot koordinācijas darba grupu, lai laikus gatavotos tilta remonta ietekmei uz satiksmi, sabiedrisko un operatīvo transportu, kā arī uzņēmējdarbību Ķīpsalā, tuvējā Pārdaugavā un Vanšu tiltam piegulošajās teritorijās.
Tāpēc sociālo tīklu joki par “remonta sākšanu” šoreiz trāpījuši laikā — Vanšu tilts patiešām drīz kļūs par vienu no Rīgas lielajiem būvdarbu objektiem. Tikai oficiālais remonts, atšķirībā no soctīklos pamanītā “agrā putniņa”, vēl būs jāgaida.