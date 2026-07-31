“Ļoti tāda nepatīkama sajūta, ka kāds iejaucas tavā privātajā dzīvē un kaut ko atņem!” Vietēji zagļi “uzsēdušies uz jaunas ēsmas” 0
Velosipēdu zādzību skaits turpina pieaugt. Valsts policijas dati liecina, ka šī gada pirmajā pusgadā nozagts vairāk velosipēdu nekā pērn. Kā pasargāt savu divriteni no zagļiem un kādas kļūdas cilvēki pieļauj visbiežāk – to skaidroja 360 Ziņas.
Marks ir aktīvs velobraucējs jau teju 20 gadus. Šajā laikā viņam uz ielas nozagti jau divi velosipēdi. Abās reizēs divriteņi bija pieķēdēti atklātā vietā, un zādzības pastrādātas vien dažu minūšu laikā. Marks atklāj, ka sajūtas nav tās patīkamākās šādās reizēs: “Ļoti tāda nepatīkama sajūta, ka kāds iejaucas tavā privātajā dzīvē un kaut ko atņem. Tev šķiet, ka kādam ir jāatbild par to. Es tagad lietoju divus slēdžus. Es vienkārši ceru, ka tīri psiholoģiski tagad zagļiem redzot, ka viņiem ir divreiz lielāks čakars, divreiz ilgāka ņemšanās, ka viņi nolems paķert kaut ko vienkāršāku.”
Arī Innas velo vienu nakti pazudis no ierastās novietošanas vietas viņas dzīvesvietā – pie kāpņutelpas ieejas pagalmā: Beidzās sezona jau sākās sniegs pa mazam. Es ar vīru apspriedu, ka vajag novākt riteni bēniņos. Mēs tā domājām, domājām, kamēr es vienu rītu saprotu, ka ritenis nav.”
Šie ir vien daži gadījumi. Valsts policija norāda – no maija līdz septembrim vienā mēnesī nozog vairāk nekā 160 velosipēdus. Visbiežāk tas notiek kāpņutelpās, pagrabos, kā arī uz ielas vai velonovietnēs.
Valsts policijas Prevencijas vadības biroja speciāliste Lāsma Vinogradova stāsta, ka arī iedzīvotāji paši ir neuzmanīgi: “Bieži vien arī iedzīvotāji atstāj vaļā kāpņutelpu durvis. Pieraksta uz sienas durvju kodus, tad arī šīs nepiederošās personas var iekļūt īpašumā. Runājot par velonovietnēm, no tām tiek nozagti gan tie velosipēdi, kas nav pieslēgti, gan tie, kas ir.”
Valsts policija aicina izvēlēties kvalitatīvas slēdzenes un tās izmantot pareizi. Troses un ķēdes tipa slēdzenes zaglim pārkniebt būs salīdzinoši viegli. Labāks variants būs U veida vai salokamā tipa slēdzenes. Svarīgi ir arī pieslēgt velosipēdu pie rāmja nevis tikai rata. Vēl labāk – pieslēgt abus. Svarīga gan ir ne tikai slēdzene, bet arī velosipēda atstāšanas vieta.
Veloentuziasts, organizācijas “Pilsēta cilvēkiem” valdes loceklis Kārlis Ķrēķis stāsta: “Visbīstamāk, manuprāt, ir atstāt kāpņutelpās, kur tev liekas, ka neviens svešais neies. Bet zagļi tieši iet tādās vietās, kur neviena nav un var nemanīti to visu izdarīt.”
Valsts policija aicina velosipēdus reģistrēt CSDD sistēmā, kā arī saglabāt pirkšanas apliecinājumu. Lai pēc zādzības to vieglāk atpazītu, ieteikums ir arī personalizēt savus divriteņus, piemēram iegravējot vai ar uzlīmēm.
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