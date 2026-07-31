FOTO: Ekrānšāviņš no video

VIDEO. Cēsīs bijis sniegputenis, bet ne tāds, kā varētu sākotnēji šķist 0

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LA.LV
21:15, 31. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Sniegs vasarā? Tā varētu šķist pēc kāda sociālajos medijos publicēta video. Tas, kas atgādina sniegputeni, patiesībā ir Viendiennīšu kāzas.

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Video dienas laikā guvis lielu popularitāti – vietnē “TikTok” tas skatīts vairākus desmitus tūkstošu reizes. Viendiennītes ir kukaiņi, kas pieder pie spārņkukaiņu kārtas un ir pazīstami ar savu ļoti īso pieaugušā īpatņa mūžu. Atkarībā no sugas pieaugušās viendiennītes dzīvo no dažām stundām līdz dažām dienām, un šajā laikā to galvenais uzdevums ir vairošanās. Lielāko dzīves daļu – no vairākiem mēnešiem līdz pat vairākiem gadiem – tās pavada ūdenī kā kāpuri. Viendiennītes ir nozīmīgs saldūdens ekosistēmu veselības rādītājs, jo tās apdzīvo galvenokārt tīras upes un ezerus, kā arī kalpo par barību zivīm un citiem dzīvniekiem. Lūk, iespaidīgais video:

@edmunds.mitenieks

Viendienīšu kāzas Cēsīs turpinās

♬ Rise Slow – Kimo Sounds

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