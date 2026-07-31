VIDEO. Cēsīs bijis sniegputenis, bet ne tāds, kā varētu sākotnēji šķist 0
Sniegs vasarā? Tā varētu šķist pēc kāda sociālajos medijos publicēta video. Tas, kas atgādina sniegputeni, patiesībā ir Viendiennīšu kāzas.
Video dienas laikā guvis lielu popularitāti – vietnē “TikTok” tas skatīts vairākus desmitus tūkstošu reizes. Viendiennītes ir kukaiņi, kas pieder pie spārņkukaiņu kārtas un ir pazīstami ar savu ļoti īso pieaugušā īpatņa mūžu. Atkarībā no sugas pieaugušās viendiennītes dzīvo no dažām stundām līdz dažām dienām, un šajā laikā to galvenais uzdevums ir vairošanās. Lielāko dzīves daļu – no vairākiem mēnešiem līdz pat vairākiem gadiem – tās pavada ūdenī kā kāpuri. Viendiennītes ir nozīmīgs saldūdens ekosistēmu veselības rādītājs, jo tās apdzīvo galvenokārt tīras upes un ezerus, kā arī kalpo par barību zivīm un citiem dzīvniekiem. Lūk, iespaidīgais video:
@edmunds.mitenieks
Viendienīšu kāzas Cēsīs turpinās