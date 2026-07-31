Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume
Foto: Evija Trifanova/LETA

Pēc deviņiem gadiem amatā no darba aiziet KNAB priekšnieks 0

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LETA
16:14, 31. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume iesniedzis atlūgumu, aģentūrai LETA apliecināja Ministru prezidenta Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Šverna.

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Straume pirmo reizi KNAB priekšnieka amatā stājās 2017. gadā, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu piecu gadu termiņu.

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