Pēc deviņiem gadiem amatā no darba aiziet KNAB priekšnieks 0
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume iesniedzis atlūgumu, aģentūrai LETA apliecināja Ministru prezidenta Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Šverna.
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Straume pirmo reizi KNAB priekšnieka amatā stājās 2017. gadā, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu piecu gadu termiņu.